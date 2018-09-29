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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Сток Сити
Ротерхэм - Сток Сити: обзор матча 29 сентября 2018
Ротерхэм
29.09.2018, суббота, 19:30
Англия. Чемпионшип, 10 тур
2 : 2
Завершен
Сток Сити
47'
Р. Мэннинг (П)
50'
Р. Тауэлл
59'
Т. Инс
85'
Б. Кркич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Сток Сити
85'
ГОЛ! 2:2!
Б. Кркич
Пас отдал
Б. Афобе
59'
ГОЛ! 2:1!
Т. Инс
Пас отдал
Э. Питерс
ГОЛ! 2:0!
Р. Тауэлл
Пас отдал
Р. Вуд
50'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Мэннинг
47'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Марек Родак
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
7
Райан Уильямс
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
14
Майкл Смит
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
28
Джон Тейлор
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
3-2-4-1
1
Родак
6
Вуд
6
Аджайи
3
Мэтток
3
Мэннинг
2
Джонс
11
Ньюэлл
7
Уильямс
17
Тауэлл
6
Волкс
14
Смит
4-4-2
1
Батлэнд
5
Уилльямс
4
Мартинс-Инди
15
Мартина
33
Питерс
18
Вудс
10
Инс
7
Аллен
5
Этебо
23
Афобе
38
Бераино
Остались в запасе
Ротерхэм
Сток Сити
12
Льюис Прайс
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
28
Джон Тейлор
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
23
Адам Федеричи
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Остались в запасе
12
Льюис Прайс
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
28
Джон Тейлор
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Ротерхэм - Сток Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
0 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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