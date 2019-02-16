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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Шеффилд Уэнсдэй
Ротерхэм - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 16 февраля 2019
Ротерхэм
16.02.2019, суббота, 16:00
Англия. Чемпионшип, 33 тур
2 : 2
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
37'
Д. Тейлор
74'
Р. Тауэлл
35'
Ф. Форестьери
90+9'
Д. Йорфа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Шеффилд Уэнсдэй
90'
+10
Вторая желтая
Ф. Форестьери
90'
+9
ГОЛ! 2:2!
Д. Йорфа
Пас отдал
М. Фокс
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Форестьери
ГОЛ! 2:1!
Р. Тауэлл
74'
67'
Желтая карточка
Д. Бойд
Желтая карточка
Б. Джонс
54'
Желтая карточка
С. Аджайи
39'
ГОЛ! 1:1!
Д. Тейлор
Пас отдал
М. Смит
37'
35'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Форестьери
Пас отдал
А. Рич
Желтая карточка
Д. Мэтток
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Марек Родак
ВР
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
28
Джон Тейлор
ЦП
14
Майкл Смит
ЦФ
7
Энтони Форд
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
7
Райан Уильямс
ЦП
12
Джерри Йетс
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
4-3-2
1
Родак
4
Робертсон
2
Джонс
6
Аджайи
3
Мэтток
6
Волкс
17
Тауэлл
28
Тейлор
7
Форд
14
Смит
4-2-3
27
Вествуд
6
Гектор
3
Фокс
3
Рич
5
Хатчинсон
10
Беннэн
2
Палмер
19
Жоао
21
Бойд
45
Форестьери
Остались в запасе
Ротерхэм
Шеффилд Уэнсдэй
12
Джерри Йетс
ЦФ
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
7
Райан Уильямс
ЦП
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
17
Роландо Ааронс
ЛВ
25
Кэмерон Доусон
ВР
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Остались в запасе
12
Джерри Йетс
ЦФ
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
7
Райан Уильямс
ЦП
Остались в запасе
17
Роландо Ааронс
ЛВ
25
Кэмерон Доусон
ВР
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Статистика матча Ротерхэм - Шеффилд Уэнсдэй
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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Ротерхэм
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2025.08.08 09:45
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2025.06.26 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
2025.04.10 20:39
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