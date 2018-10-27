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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Ротерхэм
Престон - Ротерхэм: обзор матча 27 октября 2018
Престон
27.10.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
1 : 1
Завершен
Ротерхэм
40'
Т. Баркуйзен
55'
М. Смит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Ротерхэм
Желтая карточка
Ш. Магуайр
90'
84'
Желтая карточка
Р. Тауэлл
55'
ГОЛ! 1:1!
М. Смит
Пас отдал
Р. Уильямс
ГОЛ! 1:0!
Т. Баркуйзен
Пас отдал
К. Робинсон
40'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Ротерхэм
1
Марек Родак
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
17
Ричард Тауэлл
ЦП
28
Джон Тейлор
ЦП
7
Райан Уильямс
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
19
Кайл Васселл
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Престон
1
Деклан Радд
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
9
Луис Мулт
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
4-4-2
12
Максвелл
5
Кларк
6
Дэвис
16
Хьюз
23
Хантингтон
4
Пирсон
29
Баркуйзен
8
Брауне
14
Джонсон
47
Робинсон
14
Нмеча
4-4-2
1
Родак
6
Аджайи
3
Мэтток
4
Робертсон
26
Винер
28
Тейлор
7
Уильямс
6
Волкс
17
Тауэлл
14
Смит
19
Васселл
Остались в запасе
Престон
Ротерхэм
1
Деклан Радд
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
9
Луис Мулт
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
12
Пол Галлахер
ЦП
9
Луис Мулт
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Остались в запасе
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
Главный тренер
Райан Лоу
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Статистика матча Престон - Ротерхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
0 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Информация о матче
Стадион:
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