Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Ротерхэм
Куинз Парк Рейнджерс - Ротерхэм: обзор матча 13 марта 2019
Куинз Парк Рейнджерс
13.03.2019, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 37 тур
1 : 2
Завершен
Ротерхэм
85'
Б. Осайи-Самуэль
71'
С. Аджайи
90+4'
С. Аджайи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Ротерхэм
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
С. Аджайи
Пас отдал
Э. Форд
ГОЛ! 1:1!
Б. Осайи-Самуэль
Пас отдал
Н. Уэллс
85'
71'
ГОЛ! 0:1!
С. Аджайи
Желтая карточка
Д. Бидуэлл
43'
17'
Желтая карточка
Д. Мэтток
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
15
Люк Фримен
АП
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Ротерхэм
1
Марек Родак
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
17
Ричард Тауэлл
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
28
Джон Тейлор
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
14
Майкл Смит
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
4
Джош Сковен
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
12
Джерри Йетс
ЦФ
7
Энтони Форд
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Ламли
6
Линч
2
Ферлонг
37
Ляйстнер
21
Бидуэлл
26
Осайи-Самуэль
24
Кузинс
21
Луонго
10
Эзе
15
Фримен
10
Хемед
4-4-1
1
Родак
3
Мэтток
26
Винер
6
Аджайи
6
Вуд
11
Ньюэлл
28
Тейлор
26
Уайлс
17
Тауэлл
14
Смит
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Ротерхэм
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Павел Вшолек
ПВ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
4
Джош Сковен
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
12
Джерри Йетс
ЦФ
12
Льюис Прайс
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Остались в запасе
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Павел Вшолек
ПВ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
4
Джош Сковен
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Остались в запасе
12
Джерри Йетс
ЦФ
12
Льюис Прайс
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Ротерхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
Новости команд
Все
Куинз Парк Рейнджерс
Ротерхэм
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
«Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2025
2025.03.18 21:35
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
2024.04.07 15:15
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
2024.04.07 15:15
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
2024.02.24 12:31
1
«Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2025
2025.03.18 21:35
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Чемпионшип. «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс, «Лидс» проиграл «Бирмингему» и опустился на 3 место
2019.04.06 18:58
Гвардиола: «Мы хотим выступить хорошо во всех соревнованиях»
2019.01.06 19:35
Кубок Англии. «Манчестер Сити» забил семь голов «Ротерхэму»
2019.01.06 18:52
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+