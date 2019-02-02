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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Ротерхэм
Миллуолл - Ротерхэм: обзор матча 02 февраля 2019
Миллуолл
02.02.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
0 : 0
Завершен
Ротерхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Ротерхэм
90'
+1
Желтая карточка
К. Васселл
58'
Желтая карточка
Р. Вуд
40'
Желтая карточка
К. Робертсон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
31
Джордан Арчер
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
17
Джед Уоллес
ЦП
18
Райан Леонард
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
8
Бен Томпсон
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
Ротерхэм
1
Марек Родак
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
12
Джерри Йетс
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Миллуолл
25
Давид Мартин
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
20
Стив Морисон
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
28
Джон Тейлор
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
19
Кайл Васселл
ЦФ
4-1-4-1
31
Арчер
2
Ромео
5
Купер
3
Уоллес
4
Хатчинсон
6
Уилльямс
17
Уоллес
10
Маршалл
8
Томпсон
18
Леонард
9
Грегори
3-2-1-2
1
Родак
4
Робертсон
6
Вуд
2
Джонс
6
Аджайи
3
Мэтток
6
Волкс
14
Смит
12
Йетс
Остались в запасе
Миллуолл
Ротерхэм
44
Фред Оньединма
ПП
25
Давид Мартин
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
12
Льюис Прайс
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
28
Джон Тейлор
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
19
Кайл Васселл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Остались в запасе
44
Фред Оньединма
ПП
25
Давид Мартин
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
Остались в запасе
12
Льюис Прайс
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
28
Джон Тейлор
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
19
Кайл Васселл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Статистика матча Миллуолл - Ротерхэм
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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