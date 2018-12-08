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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Ротерхэм
Шеффилд Уэнсдэй - Ротерхэм: обзор матча 08 декабря 2018
Шеффилд Уэнсдэй
08.12.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 21 тур
2 : 2
Завершен
Ротерхэм
45+1'
Л. Жоао
64'
Л. Жоао
46'
М. Смит
55'
Р. Тауэлл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Ротерхэм
ГОЛ! 2:2!
Л. Жоао
Пас отдал
Д. Пудил
64'
55'
ГОЛ! 1:2!
Р. Тауэлл
Пас отдал
Д. Тейлор
46'
ГОЛ! 1:1!
М. Смит
Пас отдал
У. Волкс
ГОЛ! 1:0!
Л. Жоао
Пас отдал
А. Рич
45'
+1
Желтая карточка
Б. Беннэн
20'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Ротерхэм
1
Марек Родак
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
17
Ричард Тауэлл
ЦП
28
Джон Тейлор
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
7
Райан Уильямс
ЦП
14
Майкл Смит
ЦФ
7
Энтони Форд
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
7
Марку Матиаш
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Ротерхэм
45
Лоуренс Билбо
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
26
Шон Раджет
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
3-2-1-2
25
Доусон
12
Лис
6
Пелюпесси
3
Рич
6
Гектор
3
Фокс
10
Беннэн
19
Жоао
9
Нухиу
4-4-2
1
Родак
6
Вуд
3
Мэтток
26
Винер
6
Аджайи
28
Тейлор
6
Волкс
7
Уильямс
17
Тауэлл
7
Форд
14
Смит
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Ротерхэм
33
Джо Уайлдсмит
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
7
Марку Матиаш
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
45
Лоуренс Билбо
ВР
26
Шон Раджет
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
7
Марку Матиаш
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Остались в запасе
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
45
Лоуренс Билбо
ВР
26
Шон Раджет
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Ротерхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Информация о матче
Стадион:
Хиллсбро
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Шеффилд Уэнсдэй
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