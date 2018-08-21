Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Халл Сити
Ротерхэм - Халл Сити: обзор матча 21 августа 2018
Ротерхэм
21.08.2018, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 4 тур
2 : 3
Завершен
Халл Сити
16'
Р. Вуд
28'
Д. Ирвин
45+1'
Ф. Кэмпбелл
47'
Д. Ирвин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Халл Сити
Желтая карточка
Р. Вуд
86'
47'
ГОЛ! 1:3!
Д. Ирвин
Пас отдал
Д. Боуэн
46'
Желтая карточка
М. Хенриксен
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
Ф. Кэмпбелл
Пас отдал
Э. Личай
28'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ирвин
Пас отдал
Эвандро
ГОЛ! 1:0!
Р. Вуд
Пас отдал
Р. Мэннинг
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Марек Родак
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
16
Мэтт Палмер
ЦП
28
Джон Тейлор
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
7
Райан Уильямс
ЦП
14
Майкл Смит
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
18
Даниэль Бэтти
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
15
Эвандро
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Ротерхэм
45
Лоуренс Билбо
ВР
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
26
Шон Раджет
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
19
Кайл Васселл
ЦФ
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
11
Дэвид Милинкович
ЦП
18
Уильям Кин
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
3-2-4-1
1
Родак
3
Мэтток
6
Вуд
6
Аджайи
3
Мэннинг
26
Винер
16
Палмер
6
Волкс
7
Уильямс
28
Тейлор
14
Смит
4-4-2
1
Маршалл
34
Кейн
32
Бурк
30
де Вейс
2
Личай
36
Ирвин
7
Хенриксен
15
Эвандро
18
Бэтти
20
Боуэн
22
Кэмпбелл
Остались в запасе
Ротерхэм
Халл Сити
45
Лоуренс Билбо
ВР
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
26
Шон Раджет
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
19
Кайл Васселл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
25
Джордж Лонг
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
11
Дэвид Милинкович
ЦП
18
Уильям Кин
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
45
Лоуренс Билбо
ВР
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
26
Шон Раджет
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
19
Кайл Васселл
ЦФ
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
11
Дэвид Милинкович
ЦП
18
Уильям Кин
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Ротерхэм - Халл Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
Новости команд
Все
Ротерхэм
Халл Сити
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
08:57
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2025
2025.03.18 21:35
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Чемпионшип. «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс, «Лидс» проиграл «Бирмингему» и опустился на 3 место
2019.04.06 18:58
Гвардиола: «Мы хотим выступить хорошо во всех соревнованиях»
2019.01.06 19:35
Кубок Англии. «Манчестер Сити» забил семь голов «Ротерхэму»
2019.01.06 18:52
3
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
08:57
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+