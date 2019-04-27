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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Ротерхэм
Вест Бромвич - Ротерхэм: обзор матча 27 апреля 2019
Вест Бромвич
27.04.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
2 : 1
Завершен
Ротерхэм
77'
Д. Родригес (П)
79'
Р. Харпер
50'
К. Робертсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Ротерхэм
ГОЛ! 2:1!
Р. Харпер
79'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Родригес
77'
66'
Желтая карточка
Б. Джонс
50'
ГОЛ! 0:1!
К. Робертсон
Пас отдал
Д. Ньюэлл
37'
Желтая карточка
Д. Мэтток
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
45
Реким Харпер
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Ротерхэм
1
Марек Родак
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
28
Джон Тейлор
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
7
Райан Уильямс
ЦП
19
Кайл Васселл
ЦФ
3-2-3-2
26
Джонстон
26
Хегази
27
Холгейт
3
Гиббс
5
Бартли
15
Доусон
45
Харпер
11
Брант
10
Йохансен
34
Гэйл
16
Родригес
4-2-2
1
Родак
3
Мэтток
4
Робертсон
2
Джонс
6
Аджайи
6
Волкс
11
Ньюэлл
14
Смит
7
Форд
Остались в запасе
Вест Бромвич
Ротерхэм
31
Джонатан Бонд
ВР
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
28
Джон Тейлор
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
7
Райан Уильямс
ЦП
19
Кайл Васселл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
28
Джон Тейлор
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
7
Райан Уильямс
ЦП
19
Кайл Васселл
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Статистика матча Вест Бромвич - Ротерхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
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