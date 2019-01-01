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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Престон
Ротерхэм - Престон: обзор матча 01 января 2019
Ротерхэм
01.01.2019, вторник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
2 : 1
Завершен
Престон
45+1'
У. Волкс
76'
М. Смит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Престон
Желтая карточка
М. Смит
83'
Желтая карточка
Б. Уайлс
82'
ГОЛ! 2:0!
М. Смит
Пас отдал
Д. Ньюэлл
76'
Желтая карточка
У. Волкс
74'
ГОЛ! 1:0!
У. Волкс
45'
+1
31'
Желтая карточка
Р. Ледсон
Желтая карточка
Ш. Раджет
29'
Желтая карточка
М. Палмер
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Марек Родак
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
26
Шон Раджет
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
28
Джон Тейлор
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
7
Райан Уильямс
ЦП
14
Майкл Смит
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Престон
1
Деклан Радд
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
10
Грэм Берк
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
11
Джо Ньюэлл
ЦП
12
Джерри Йетс
ЦФ
7
Энтони Форд
ЦФ
Престон
38
Майкл Кроу
ВР
15
Калум Вудс
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
4-5-1
1
Родак
6
Аджайи
26
Раджет
6
Вуд
3
Мэтток
16
Палмер
28
Тейлор
26
Уайлс
7
Уильямс
6
Волкс
14
Смит
3-4-2
1
Радд
23
Хантингтон
16
Хьюз
5
Кларк
12
Галлахер
4
Ледсон
29
Баркуйзен
14
Джонсон
10
Берк
14
Нмеча
Остались в запасе
Ротерхэм
Престон
12
Джерри Йетс
ЦФ
12
Льюис Прайс
ВР
11
Джо Ньюэлл
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
38
Майкл Кроу
ВР
15
Калум Вудс
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
12
Джерри Йетс
ЦФ
12
Льюис Прайс
ВР
11
Джо Ньюэлл
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
Остались в запасе
38
Майкл Кроу
ВР
15
Калум Вудс
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Ротерхэм - Престон
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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