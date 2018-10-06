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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Ротерхэм
Бирмингем Сити - Ротерхэм: обзор матча 06 октября 2018
Бирмингем Сити
06.10.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
3 : 1
Завершен
Ротерхэм
20'
Л. Юткевич
23'
Л. Юткевич
68'
Л. Юткевич
77'
М. Родак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Ротерхэм
77'
ГОЛ! 3:1!
М. Родак
Пас отдал
К. Васселл
ГОЛ! 3:0!
Л. Юткевич
Пас отдал
Ж. Магома
68'
50'
Желтая карточка
Д. Мэтток
ГОЛ! 2:0!
Л. Юткевич
23'
ГОЛ! 1:0!
Л. Юткевич
Пас отдал
Хота
20'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
1
Ли Камп
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
24
Хота
ПВ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Ротерхэм
1
Марек Родак
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
16
Мэтт Палмер
ЦП
7
Райан Уильямс
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
28
Джон Тейлор
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
14
Майкл Смит
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
15
Берили Лубала
ЦП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
11
Коннор Мэхони
ПВ
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
36
Эммануэл Онарисе
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
26
Бен Уайлс
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
19
Кайл Васселл
ЦФ
4-4-1-1
1
Камп
2
Колен
6
Дин
24
Педерсен
5
Моррисон
8
Кифтенбельд
19
Магома
34
Адамс
20
Гарднер
24
Хота
10
Юткевич
4-5-1
1
Родак
3
Мэтток
6
Аджайи
2
Джонс
3
Мэннинг
16
Палмер
11
Ньюэлл
28
Тейлор
6
Волкс
7
Уильямс
14
Смит
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Ротерхэм
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
11
Коннор Мэхони
ПВ
27
Коннал Трумен
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
15
Берили Лубала
ЦП
12
Льюис Прайс
ВР
36
Эммануэл Онарисе
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
26
Бен Уайлс
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
19
Кайл Васселл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Остались в запасе
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
11
Коннор Мэхони
ПВ
27
Коннал Трумен
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
15
Берили Лубала
ЦП
Остались в запасе
12
Льюис Прайс
ВР
36
Эммануэл Онарисе
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
26
Бен Уайлс
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
19
Кайл Васселл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Статистика матча Бирмингем Сити - Ротерхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
0 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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