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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Ротерхэм
Суонси - Ротерхэм: обзор матча 19 апреля 2019
Суонси
19.04.2019, пятница, 17:00
Англия. Чемпионшип, 43 тур
4 : 3
Завершен
Ротерхэм
36'
О. МакБарни
50'
Б. МакКэй
79'
О. МакБарни
83'
У. Волкс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Ротерхэм
83'
ГОЛ! 3:1!
У. Волкс
Пас отдал
М. Смит
ГОЛ! 3:0!
О. МакБарни
Пас отдал
К. Ноутон
79'
ГОЛ! 2:0!
Б. МакКэй
Пас отдал
Д. Джеймс
50'
ГОЛ! 1:0!
О. МакБарни
Пас отдал
М. Гримес
36'
13'
Желтая карточка
С. Аджайи
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
19
Барри МакКэй
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Ротерхэм
1
Марек Родак
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
28
Джон Тейлор
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Суонси
28
Деклан Джон
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
17
Ричард Тауэлл
ЦП
7
Райан Уильямс
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
19
Кайл Васселл
ЦФ
4-2-2-2
15
Нордфельдт
14
Робертс
3
ван дер Хоорн
20
Картер-Викерс
26
Ноутон
4
Фултон
6
Гримес
15
Раутледж
7
Джеймс
19
МакКэй
9
МакБарни
4-2-2
1
Родак
3
Мэтток
4
Робертсон
26
Винер
6
Аджайи
6
Волкс
28
Тейлор
14
Смит
7
Форд
Остались в запасе
Суонси
Ротерхэм
28
Деклан Джон
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
17
Ричард Тауэлл
ЦП
7
Райан Уильямс
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
19
Кайл Васселл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Остались в запасе
28
Деклан Джон
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
Остались в запасе
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
17
Ричард Тауэлл
ЦП
7
Райан Уильямс
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
19
Кайл Васселл
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Статистика матча Суонси - Ротерхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
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