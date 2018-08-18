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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Ротерхэм
Лидс - Ротерхэм: обзор матча 18 августа 2018
Лидс
18.08.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
2 : 0
Завершен
Ротерхэм
49'
Л. Эйлинг
72'
К. Руф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Ротерхэм
ГОЛ! 2:0!
К. Руф
Пас отдал
К. Филлипс
72'
ГОЛ! 1:0!
Л. Эйлинг
49'
16'
Желтая карточка
Д. Тейлор
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Ротерхэм
1
Марек Родак
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
26
Шон Раджет
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
28
Джон Тейлор
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
7
Райан Уильямс
ЦП
14
Майкл Смит
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Лидс
31
Джамал Блэкмэн
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Ротерхэм
45
Лоуренс Билбо
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
19
Кайл Васселл
ЦФ
3-3-1-1-1
1
Пикок-Фаррел
12
Эйлинг
30
Дуглас
6
Купер
7
Алиоски
27
Филлипс
28
Берарди
43
Клих
19
Эрнандес
7
Руф
3-2-4-1
1
Родак
3
Мэтток
6
Вуд
6
Аджайи
26
Винер
26
Раджет
28
Тейлор
16
Палмер
7
Уильямс
6
Волкс
14
Смит
Остались в запасе
Лидс
Ротерхэм
31
Джамал Блэкмэн
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
45
Лоуренс Билбо
ВР
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
19
Кайл Васселл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
11
Джек Харрисон
ЛВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Остались в запасе
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
45
Лоуренс Билбо
ВР
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
19
Кайл Васселл
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Статистика матча Лидс - Ротерхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
0 : 0
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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