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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Ротерхэм
Рединг - Ротерхэм: обзор матча 23 февраля 2019
Рединг
23.02.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
1 : 1
Завершен
Ротерхэм
31'
О. Эджария
79'
С. Аджайи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Ротерхэм
89'
Желтая карточка
У. Волкс
79'
ГОЛ! 1:1!
С. Аджайи
Пас отдал
К. Робертсон
59'
Желтая карточка
Р. Уильямс
Желтая карточка
Д. Свифт
54'
50'
Желтая карточка
Д. Мэтток
ГОЛ! 1:0!
О. Эджария
Пас отдал
Г. МакКлири
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Эмилиано Мартинес
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Ротерхэм
1
Марек Родак
ВР
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
28
Джон Тейлор
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Рединг
28
Сэм Уокер
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
11
Каллум Хэрриот
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
7
Райан Уильямс
ЦП
12
Джерри Йетс
ЦФ
4-4-2
1
Мартинес
6
Блэкетт
3
Миазга
26
Мур
17
Идом
8
Свифт
14
Эджария
11
Мейте
8
Бэйкер
7
Оливейра
12
МакКлири
4-3-2
1
Родак
3
Мэтток
2
Джонс
6
Аджайи
4
Робертсон
28
Тейлор
17
Тауэлл
6
Волкс
14
Смит
7
Форд
Остались в запасе
Рединг
Ротерхэм
28
Сэм Уокер
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
11
Каллум Хэрриот
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
Главный тренер
Пол Инс
12
Джерри Йетс
ЦФ
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
7
Райан Уильямс
ЦП
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Остались в запасе
28
Сэм Уокер
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
11
Каллум Хэрриот
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
Остались в запасе
12
Джерри Йетс
ЦФ
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
7
Райан Уильямс
ЦП
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Статистика матча Рединг - Ротерхэм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
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