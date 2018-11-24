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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед
Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 24 ноября 2018
Ротерхэм
24.11.2018, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 18 тур
2 : 2
Завершен
Шеффилд Юнайтед
66'
Д. Тейлор
8'
М. Даффи
85'
К. Бешам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед
85'
ГОЛ! 1:2!
К. Бешам
Пас отдал
К. Фримен
ГОЛ! 1:1!
Д. Тейлор
66'
62'
Желтая карточка
К. Бешам
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Даффи
Пас отдал
Э. Стивенс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Марек Родак
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
28
Джон Тейлор
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
14
Майкл Смит
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
23
Кирон Фримен
ПЗ
31
Марк Даффи
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
16
Мэтт Палмер
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
19
Кайл Васселл
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
15
Пол Кауттс
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
11
Леон Кларк
ЦФ
3-2-4-1
1
Родак
26
Винер
3
Мэтток
4
Робертсон
3
Мэннинг
6
Аджайи
7
Уильямс
17
Тауэлл
6
Волкс
28
Тейлор
14
Смит
3-2-3-2
1
Хендерсон
5
О'Коннелл
15
Иган
6
Бешам
23
Фримен
3
Стивенс
31
Даффи
10
Норвуд
13
Флек
17
МакГолдрик
14
Шарп
Остались в запасе
Ротерхэм
Шеффилд Юнайтед
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
16
Мэтт Палмер
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
19
Кайл Васселл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
15
Пол Кауттс
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
11
Леон Кларк
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
16
Мэтт Палмер
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
19
Кайл Васселл
ЦФ
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
15
Пол Кауттс
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
11
Леон Кларк
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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