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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Лидс
Ротерхэм - Лидс: обзор матча 26 января 2019
Ротерхэм
26.01.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 29 тур
1 : 2
Завершен
Лидс
28'
С. Аджайи
51'
М. Клих
86'
М. Клих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Лидс
90'
+7
Желтая карточка
К. Филлипс
90'
+3
Желтая карточка
К. Касилья
86'
ГОЛ! 1:2!
М. Клих
Пас отдал
Д. Харрисон
Желтая карточка
К. Робертсон
79'
51'
ГОЛ! 1:1!
М. Клих
Пас отдал
П. Эрнандес
ГОЛ! 1:0!
С. Аджайи
Пас отдал
Р. Тауэлл
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Марек Родак
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
26
Шон Раджет
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
28
Джон Тейлор
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
47
Джек Кларк
ПВ
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
16
Мэтт Палмер
ЦП
12
Джерри Йетс
ЦФ
19
Кайл Васселл
ЦФ
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
7
Джордан Стивенс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
3-2-3-2
1
Родак
3
Мэтток
4
Робертсон
26
Раджет
2
Джонс
6
Аджайи
6
Волкс
28
Тейлор
17
Тауэлл
14
Смит
7
Форд
3-1-2-3-1
1
Касилья
12
Эйлинг
6
Купер
7
Алиоски
27
Филлипс
43
Клих
28
Форшоу
47
Кларк
19
Эрнандес
11
Харрисон
7
Руф
Остались в запасе
Ротерхэм
Лидс
12
Джерри Йетс
ЦФ
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
16
Мэтт Палмер
ЦП
19
Кайл Васселл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
7
Джордан Стивенс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
12
Джерри Йетс
ЦФ
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
16
Мэтт Палмер
ЦП
19
Кайл Васселл
ЦФ
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
7
Джордан Стивенс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Ротерхэм - Лидс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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