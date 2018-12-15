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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Рединг
Ротерхэм - Рединг: обзор матча 15 декабря 2018
Ротерхэм
15.12.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
1 : 1
Завершен
Рединг
90'
Д. Мэтток
9'
С. Бэлдок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Рединг
ГОЛ! 1:1!
Д. Мэтток
90'
88'
Желтая карточка
А. Яаккола
Желтая карточка
Д. Мэтток
45'
+2
9'
ГОЛ! 0:1!
С. Бэлдок
Пас отдал
Д. Симс
6'
Желтая карточка
Д. Симс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Марек Родак
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
28
Джон Тейлор
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
7
Райан Уильямс
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
16
Мэтт Палмер
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
Рединг
1
Вито Манноне
ВР
4
Лайам Келли
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
4-4-2
1
Родак
6
Аджайи
3
Мэтток
26
Винер
6
Вуд
28
Тейлор
6
Волкс
7
Уильямс
17
Тауэлл
14
Смит
7
Форд
3-3-1-2
31
Яаккола
6
Блэкетт
2
Гантер
17
Идом
8
Свифт
4
Риномхота
10
Бакуна
11
Симс
12
МакКлири
9
Бэлдок
Остались в запасе
Ротерхэм
Рединг
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
12
Льюис Прайс
ВР
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
16
Мэтт Палмер
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
1
Вито Манноне
ВР
4
Лайам Келли
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
12
Льюис Прайс
ВР
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
16
Мэтт Палмер
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
4
Лайам Келли
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Ротерхэм - Рединг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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