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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Бристоль Сити
Ротерхэм - Бристоль Сити: обзор матча 03 октября 2018
Ротерхэм
03.10.2018, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 11 тур
0 : 0
Завершен
Бристоль Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Бристоль Сити
84'
+4
Желтая карточка
Д. Хант
77'
Желтая карточка
Л. Келли
Желтая карточка
Р. Мэннинг
77'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Марек Родак
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
28
Джон Тейлор
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
14
Майкл Смит
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Бристоль Сити
85
Ники Мяенпяя
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
7
Марлон Пак
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
36
Эммануэл Онарисе
ЦЗ
26
Бен Уайлс
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
8
Лайам Уолш
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
4-5-1
1
Родак
3
Мэннинг
2
Джонс
6
Аджайи
3
Мэтток
6
Волкс
16
Палмер
28
Тейлор
11
Ньюэлл
7
Уильямс
14
Смит
4-4-2
85
Мяенпяя
32
Хант
4
Уэбстер
17
Бэйкер
6
Келли
7
Пак
8
Браунхилл
47
О'Доуда
17
Элиассон
18
Дьедиу
18
Вайманн
Остались в запасе
Ротерхэм
Бристоль Сити
12
Льюис Прайс
ВР
36
Эммануэл Онарисе
ЦЗ
26
Бен Уайлс
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
1
Макс О'Лири
ВР
8
Лайам Уолш
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
12
Льюис Прайс
ВР
36
Эммануэл Онарисе
ЦЗ
26
Бен Уайлс
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
8
Лайам Уолш
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Ротерхэм - Бристоль Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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