Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Вест Бромвич
Ротерхэм - Вест Бромвич: обзор матча 22 декабря 2018
Ротерхэм
22.12.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
0 : 4
Завершен
Вест Бромвич
6'
Д. Гэйл
20'
Х. Барнс
44'
Д. Гэйл
54'
Д. Гэйл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Вест Бромвич
54'
ГОЛ! 0:4!
Д. Гэйл
Желтая карточка
Д. Мэтток
44'
44'
ГОЛ! 0:3!
Д. Гэйл
Пас отдал
М. Филлипс
31'
Желтая карточка
С. Джонстон
29'
Желтая карточка
Г. Бэрри
20'
ГОЛ! 0:2!
Х. Барнс
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гэйл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Марек Родак
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
18
Гарет Бэрри
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
16
Мэтт Палмер
ЦП
28
Джон Тейлор
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
7
Райан Уильямс
ЦП
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
20
Бакари Сако
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
3-2-3-2
1
Родак
3
Мэтток
4
Робертсон
26
Винер
3
Мэннинг
6
Аджайи
6
Волкс
11
Ньюэлл
17
Тауэлл
14
Смит
7
Форд
4-1-3-2
26
Джонстон
3
Гиббс
15
Доусон
4
Адарабиойо
26
Хегази
8
Ливермор
25
Филлипс
18
Бэрри
11
Барнс
34
Гэйл
16
Родригес
Остались в запасе
Ротерхэм
Вест Бромвич
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
16
Мэтт Палмер
ЦП
28
Джон Тейлор
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
7
Райан Уильямс
ЦП
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
20
Бакари Сако
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Остались в запасе
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
16
Мэтт Палмер
ЦП
28
Джон Тейлор
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
7
Райан Уильямс
ЦП
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
20
Бакари Сако
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Статистика матча Ротерхэм - Вест Бромвич
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
Новости команд
Все
Ротерхэм
Вест Бромвич
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2025
2025.03.18 21:35
«Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2025
2025.03.18 21:35
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Чемпионшип. «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс, «Лидс» проиграл «Бирмингему» и опустился на 3 место
2019.04.06 18:58
Гвардиола: «Мы хотим выступить хорошо во всех соревнованиях»
2019.01.06 19:35
Кубок Англии. «Манчестер Сити» забил семь голов «Ротерхэму»
2019.01.06 18:52
3
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+