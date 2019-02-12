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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Ротерхэм
Халл Сити - Ротерхэм: обзор матча 12 февраля 2019
Халл Сити
12.02.2019, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 32 тур
2 : 2
Завершен
Ротерхэм
2'
Д. Боуэн
23'
Ф. Кэмпбелл
48'
Э. Форд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Ротерхэм
90'
+1
Желтая карточка
З. Винер
48'
ГОЛ! 2:1!
Э. Форд
ГОЛ! 2:0!
Ф. Кэмпбелл
Пас отдал
К. Гросицки
23'
ГОЛ! 1:0!
Д. Боуэн
Пас отдал
Эвандро
2'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
15
Эвандро
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Ротерхэм
1
Марек Родак
ВР
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
12
Джерри Йетс
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
11
Дэвид Милинкович
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
28
Джон Тейлор
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
7
Райан Уильямс
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
3-4-2
1
Маршалл
24
Риджуэлл
3
Кингсли
2
Личай
11
Гросицки
36
Ирвин
15
Эвандро
7
Хенриксен
22
Кэмпбелл
20
Боуэн
3-2-2-2
1
Родак
3
Мэтток
6
Вуд
6
Аджайи
4
Робертсон
26
Винер
6
Волкс
17
Тауэлл
14
Смит
12
Йетс
Остались в запасе
Халл Сити
Ротерхэм
34
Тодд Кейн
ПЗ
25
Джордж Лонг
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
11
Дэвид Милинкович
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
12
Льюис Прайс
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
28
Джон Тейлор
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
7
Райан Уильямс
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Остались в запасе
34
Тодд Кейн
ПЗ
25
Джордж Лонг
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
11
Дэвид Милинкович
ЦП
8
Марк Пью
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Остались в запасе
12
Льюис Прайс
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
28
Джон Тейлор
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
7
Райан Уильямс
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Статистика матча Халл Сити - Ротерхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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