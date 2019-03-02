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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Блэкберн
Ротерхэм - Блэкберн: обзор матча 02 марта 2019
Ротерхэм
02.03.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
3 : 2
Завершен
Блэкберн
2'
С. Аджайи
57'
Р. Уильямс
83'
С. Аджайи
51'
А. Белл
90+3'
Ч. Малгрю (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Блэкберн
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Ч. Малгрю
ГОЛ! 3:1!
С. Аджайи
Пас отдал
У. Волкс
83'
ГОЛ! 2:1!
Р. Уильямс
57'
51'
ГОЛ! 1:1!
А. Белл
Желтая карточка
Д. Мэтток
50'
Желтая карточка
К. Робертсон
30'
8'
Желтая карточка
Р. Смолвуд
ГОЛ! 1:0!
С. Аджайи
Пас отдал
У. Волкс
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Марек Родак
ВР
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
28
Джон Тейлор
ЦП
14
Майкл Смит
ЦФ
7
Энтони Форд
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
23
Брэдли Дак
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
7
Райан Уильямс
ЦП
12
Джерри Йетс
ЦФ
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
6
Харрисон Рид
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
9
Джо Наттел
ЦФ
4-3-2
1
Родак
4
Робертсон
2
Джонс
6
Аджайи
3
Мэтток
6
Волкс
17
Тауэлл
28
Тейлор
7
Форд
14
Смит
4-4-2
1
Райя
24
Ньямб
17
Белл
27
Трэвис
4
Малгрю
17
Беннетт
6
Родуэлл
21
Смолвуд
23
Дак
12
Грэм
10
Армстронг
Остались в запасе
Ротерхэм
Блэкберн
12
Джерри Йетс
ЦФ
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
7
Райан Уильямс
ЦП
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
9
Джо Наттел
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
12
Джерри Йетс
ЦФ
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
7
Райан Уильямс
ЦП
Остались в запасе
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
9
Джо Наттел
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Ротерхэм - Блэкберн
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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