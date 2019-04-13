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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Ротерхэм
Сток Сити - Ротерхэм: обзор матча 13 апреля 2019
Сток Сити
13.04.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 42 тур
2 : 2
Завершен
Ротерхэм
27'
С. Воукс
29'
С. Клукас
58'
М. Смит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Ротерхэм
60'
Желтая карточка
У. Волкс
58'
ГОЛ! 2:1!
М. Смит
Пас отдал
Э. Форд
ГОЛ! 2:0!
С. Клукас
Пас отдал
С. Воукс
29'
ГОЛ! 1:0!
С. Воукс
Пас отдал
Э. Уилльямс
27'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Ротерхэм
1
Марек Родак
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
17
Ричард Тауэлл
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
28
Джон Тейлор
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
26
Мориц Бауэр
ПЗ
7
Тибо Верлинден
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
19
Кайл Васселл
ЦФ
4-4-2
1
Батлэнд
17
Шоукросс
4
Мартинс-Инди
23
Батт
5
Уилльямс
16
МакКлин
5
Этебо
7
Аллен
6
Клукас
9
Кркич
19
Воукс
4-3-2
1
Родак
4
Робертсон
3
Мэтток
6
Аджайи
26
Винер
17
Тауэлл
6
Волкс
28
Тейлор
14
Смит
7
Форд
Остались в запасе
Сток Сити
Ротерхэм
23
Адам Федеричи
ВР
26
Мориц Бауэр
ПЗ
7
Тибо Верлинден
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
19
Кайл Васселл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
26
Мориц Бауэр
ПЗ
7
Тибо Верлинден
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Остались в запасе
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
19
Кайл Васселл
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Статистика матча Сток Сити - Ротерхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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