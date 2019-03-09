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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Ротерхэм
Шеффилд Юнайтед - Ротерхэм: обзор матча 09 марта 2019
Шеффилд Юнайтед
09.03.2019, суббота, 15:15
Англия. Чемпионшип, 36 тур
2 : 0
Завершен
Ротерхэм
5'
Д. О'Коннелл
74'
М. Даффи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Ротерхэм
ГОЛ! 2:0!
М. Даффи
Пас отдал
Д. Флек
74'
28'
Красная карточка
У. Волкс
ГОЛ! 1:0!
Д. О'Коннелл
Пас отдал
О. Норвуд
5'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
31
Марк Даффи
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Ротерхэм
1
Марек Родак
ВР
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
28
Джон Тейлор
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
14
Майкл Смит
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
15
Пол Кауттс
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
14
Гэри Мадин
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
17
Ричард Тауэлл
ЦП
7
Райан Уильямс
ЦП
12
Джерри Йетс
ЦФ
7
Энтони Форд
ЦФ
4-4-2
1
Хендерсон
3
Стивенс
6
Бешам
15
Иган
5
О'Коннелл
32
Балдок
10
Норвуд
31
Даффи
13
Флек
25
Хоган
17
МакГолдрик
4-4-1
1
Родак
3
Мэтток
2
Джонс
6
Аджайи
4
Робертсон
26
Уайлс
6
Волкс
11
Ньюэлл
28
Тейлор
14
Смит
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Ротерхэм
26
Киран Доуэлл
АП
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
15
Пол Кауттс
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
12
Джерри Йетс
ЦФ
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
17
Ричард Тауэлл
ЦП
7
Райан Уильямс
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Остались в запасе
26
Киран Доуэлл
АП
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
15
Пол Кауттс
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Остались в запасе
12
Джерри Йетс
ЦФ
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
17
Ричард Тауэлл
ЦП
7
Райан Уильямс
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Ротерхэм
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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