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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Дерби Каунти
Ротерхэм - Дерби Каунти: обзор матча 15 сентября 2018
Ротерхэм
15.09.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 7 тур
1 : 0
Завершен
Дерби Каунти
63'
Р. Мэннинг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Дерби Каунти
Желтая карточка
Д. Тейлор
90'
+5
87'
Желтая карточка
Б. Джонсон
Желтая карточка
Д. Мэтток
67'
63'
Желтая карточка
Р. Кио
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Мэннинг
63'
60'
Желтая карточка
М. Маунт
Желтая карточка
К. Васселл
59'
58'
Красная карточка
Т. Лоуренс
Желтая карточка
Р. Вуд
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Марек Родак
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
17
Ричард Тауэлл
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
7
Райан Уильямс
ЦП
19
Кайл Васселл
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
2
Джайден Богль
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Главный тренер
Пол Уорн
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
26
Бен Уайлс
ЦП
28
Джон Тейлор
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
16
Джо Ледли
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
3-2-3-2
1
Родак
6
Вуд
3
Мэтток
26
Винер
3
Мэннинг
6
Аджайи
17
Тауэлл
6
Волкс
7
Уильямс
14
Смит
19
Васселл
3-2-3
33
Карсон
2
Богль
3
Форсит
36
Кио
4
Джонсон
23
Хаддлстоун
8
Джозефзун
7
Маунт
10
Лоуренс
Остались в запасе
Ротерхэм
Дерби Каунти
12
Льюис Прайс
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
26
Бен Уайлс
ЦП
28
Джон Тейлор
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
13
Келле Рос
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
16
Джо Ледли
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
12
Льюис Прайс
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
26
Бен Уайлс
ЦП
28
Джон Тейлор
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
16
Джо Ледли
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Ротерхэм - Дерби Каунти
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
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2022.11.10 01:07
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