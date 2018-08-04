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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Ротерхэм
Брентфорд - Ротерхэм: обзор матча 04 августа 2018
Брентфорд
04.08.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
5 : 1
Завершен
Ротерхэм
4'
Н. Мопе
44'
С. Каньос
48'
О. Уоткинс
60'
Н. Мопе
89'
Л. МакЛед
90+1'
У. Волкс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Ротерхэм
90'
+1
ГОЛ! 5:1!
У. Волкс
ГОЛ! 5:0!
Л. МакЛед
89'
Замена
К. Мокоджо
️️️️
О. Уоткинс
80'
71'
Замена
Р. Уильямс
️️️️
Д. Ньюэлл
Замена
С. Бенрахма
️️️️
С. Каньос
68'
Замена
А. Джадж
️️️️
Н. Мопе
68'
67'
Замена
Б. Уайлс
️️️️
М. Смит
ГОЛ! 4:0!
Н. Мопе
60'
57'
Замена
К. Васселл
️️️️
Д. Болл
ГОЛ! 3:0!
О. Уоткинс
Пас отдал
Н. Мопе
48'
ГОЛ! 2:0!
С. Каньос
Пас отдал
Л. МакЛед
44'
43'
Желтая карточка
У. Волкс
9'
Желтая карточка
Р. Вуд
ГОЛ! 1:0!
Н. Мопе
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
15
Эзри Конса
ВР
25
Дэниэл Бентли
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Ротерхэм
1
Марек Родак
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
28
Джон Тейлор
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
14
Майкл Смит
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
15
Камохело Мокоджо
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
26
Шон Раджет
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
19
Кайл Васселл
ЦФ
2-3-1-3
15
Конса
2
Мефам
3
Дальсгаард
14
Сойерс
16
МакИкран
4
МакЛед
7
Каньос
11
Мопе
5
Барбе
11
Уоткинс
3-2-4-1
1
Родак
3
Мэтток
6
Аджайи
4
Болл
6
Вуд
26
Винер
28
Тейлор
6
Волкс
16
Палмер
11
Ньюэлл
14
Смит
11
Уоткинс
15
Мокоджо
15
Мокоджо
11
Уоткинс
11
Мопе
31
Джадж
31
Джадж
11
Мопе
7
Каньос
10
Бенрахма
10
Бенрахма
7
Каньос
11
Ньюэлл
7
Уильямс
7
Уильямс
11
Ньюэлл
14
Смит
26
Уайлс
26
Уайлс
14
Смит
4
Болл
19
Васселл
19
Васселл
4
Болл
Остались в запасе
Брентфорд
Ротерхэм
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
12
Льюис Прайс
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
26
Шон Раджет
ЦЗ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
36
Джош Кларк
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
Остались в запасе
12
Льюис Прайс
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
26
Шон Раджет
ЦЗ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Брентфорд - Ротерхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Лэнгфорд
(Уэст-Мидлендс)
Стадион:
Гриффин Парк
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