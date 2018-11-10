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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Ротерхэм
Блэкберн - Ротерхэм: обзор матча 10 ноября 2018
Блэкберн
10.11.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
1 : 1
Завершен
Ротерхэм
81'
Б. Дак
75'
М. Смит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Ротерхэм
ГОЛ! 1:1!
Б. Дак
Пас отдал
Б. Бреретон
81'
79'
Желтая карточка
М. Смит
75'
ГОЛ! 0:1!
М. Смит
Пас отдал
Р. Уильямс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Ротерхэм
1
Марек Родак
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
14
Майкл Смит
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
16
Мэтт Палмер
ЦП
28
Джон Тейлор
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
19
Кайл Васселл
ЦФ
1-5-1-3
1
Райя
17
Белл
23
Дак
6
Рид
6
Родуэлл
21
Смолвуд
17
Беннетт
26
Ленихэн
12
Грэм
45
Палмер
10
Армстронг
3-2-3-1
1
Родак
3
Мэтток
6
Вуд
6
Аджайи
26
Винер
3
Мэннинг
7
Уильямс
11
Ньюэлл
17
Тауэлл
14
Смит
Остались в запасе
Блэкберн
Ротерхэм
24
Райан Ньямб
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
12
Льюис Прайс
ВР
16
Мэтт Палмер
ЦП
28
Джон Тейлор
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
19
Кайл Васселл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Остались в запасе
24
Райан Ньямб
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Остались в запасе
12
Льюис Прайс
ВР
16
Мэтт Палмер
ЦП
28
Джон Тейлор
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
19
Кайл Васселл
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Статистика матча Блэкберн - Ротерхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Информация о матче
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