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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Астон Вилла
Ротерхэм - Астон Вилла: обзор матча 10 апреля 2019
Ротерхэм
10.04.2019, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 41 тур
1 : 2
Завершен
Астон Вилла
36'
У. Волкс (П)
48'
Д. Коджиа (П)
51'
Д. Грилиш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Астон Вилла
90'
+2
Желтая карточка
Т. Абрахам
Желтая карточка
У. Волкс
75'
Желтая карточка
Д. Мэтток
61'
51'
ГОЛ! 1:2!
Д. Грилиш
Пас отдал
А. Эль-Мохамади
48'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Коджиа
Желтая карточка
С. Аджайи
47'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
У. Волкс
36'
34'
Вторая желтая
Т. Мингс
18'
Желтая карточка
Т. Мингс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Марек Родак
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
28
Джон Тейлор
ЦП
14
Майкл Смит
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
37
Альберт Адома
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
19
Кайл Васселл
ЦФ
Астон Вилла
20
Матия Шаркич
ВР
15
Майл Йединак
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
4-4-1
1
Родак
26
Винер
3
Мэтток
6
Аджайи
4
Робертсон
6
Волкс
11
Ньюэлл
28
Тейлор
17
Тауэлл
14
Смит
4-3-2-1
31
Стир
27
Эль-Мохамади
4
Туанзебе
2
Мингс
3
Тэйлор
37
Адома
14
Хурихейн
7
МакГинн
21
Эль-Гази
10
Грилиш
18
Абрахам
Остались в запасе
Ротерхэм
Астон Вилла
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
19
Кайл Васселл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
20
Матия Шаркич
ВР
15
Майл Йединак
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
19
Кайл Васселл
ЦФ
Остались в запасе
20
Матия Шаркич
ВР
15
Майл Йединак
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Ротерхэм - Астон Вилла
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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