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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Суонси
Ротерхэм - Суонси: обзор матча 03 ноября 2018
Ротерхэм
03.11.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
2 : 1
Завершен
Суонси
79'
Р. Мэннинг (П)
87'
Р. Мэннинг (П)
25'
О. МакБарни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Суонси
90'
Желтая карточка
М. ван дер Хоорн
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Мэннинг
87'
86'
Желтая карточка
О. МакБарни
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Мэннинг
79'
74'
Желтая карточка
Б. Целина
25'
ГОЛ! 0:1!
О. МакБарни
Пас отдал
Д. Джеймс
Желтая карточка
М. Смит
22'
22'
Желтая карточка
Л. Фер
Желтая карточка
У. Волкс
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Марек Родак
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
28
Джон Тейлор
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
19
Кайл Васселл
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
43
Берсант Целина
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
Суонси
1
Эрвин Мюлдер
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
31
Ян Дханда
АП
19
Барри МакКэй
ЦФ
4-4-2
1
Родак
26
Винер
4
Робертсон
3
Мэтток
6
Аджайи
7
Уильямс
6
Волкс
17
Тауэлл
28
Тейлор
14
Смит
19
Васселл
4-1-2-2-1
15
Нордфельдт
26
Ноутон
3
ван дер Хоорн
6
Родон
14
Робертс
8
Фер
4
Фултон
6
Гримес
7
Джеймс
43
Целина
9
МакБарни
Остались в запасе
Ротерхэм
Суонси
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
31
Ян Дханда
АП
1
Эрвин Мюлдер
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Остались в запасе
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
12
Льюис Прайс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
Остались в запасе
31
Ян Дханда
АП
1
Эрвин Мюлдер
ВР
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Главный тренер
Витор Матуш
Статистика матча Ротерхэм - Суонси
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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