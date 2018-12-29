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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Ротерхэм
Бристоль Сити - Ротерхэм: обзор матча 29 декабря 2018
Бристоль Сити
29.12.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
1 : 0
Завершен
Ротерхэм
86'
А. Уэбстер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Ротерхэм
90'
+5
Желтая карточка
Р. Мэннинг
ГОЛ! 1:0!
А. Уэбстер
Пас отдал
Д. Хант
86'
72'
Красная карточка
Р. Тауэлл
64'
Вторая желтая
Б. Джонс
51'
Желтая карточка
Б. Джонс
Желтая карточка
Д. Хант
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
85
Ники Мяенпяя
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Ротерхэм
1
Марек Родак
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
7
Райан Уильямс
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
28
Джон Тейлор
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
14
Майкл Смит
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
26
Шон Раджет
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
3-3-2
85
Мяенпяя
26
Калас
4
Уэбстер
32
Хант
47
О'Доуда
8
Браунхилл
7
Пак
18
Дьедиу
35
Патерсон
4-5-1
1
Родак
3
Мэтток
4
Робертсон
6
Аджайи
2
Джонс
6
Волкс
26
Уайлс
28
Тейлор
17
Тауэлл
7
Уильямс
14
Смит
Остались в запасе
Бристоль Сити
Ротерхэм
17
Никлас Элиассон
ЛП
1
Макс О'Лири
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
12
Льюис Прайс
ВР
26
Шон Раджет
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Остались в запасе
17
Никлас Элиассон
ЛП
1
Макс О'Лири
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Остались в запасе
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
12
Льюис Прайс
ВР
26
Шон Раджет
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
16
Мэтт Палмер
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Статистика матча Бристоль Сити - Ротерхэм
2
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Стадион:
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