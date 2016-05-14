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Джонатан Лигали
Статистика
Джонатан Лигали - статистика
Завершил карьеру
28 мая 1991 (35)
#30 | Вратарь
183 см | 74 кг
Франция | Бенин
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2015/2016
Лига чемпионов 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Монпелье
6
-10
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Монако
2 : 0
14.05.2016
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Генгам
2 : 2
02.04.2016
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Сент-Этьен
3 : 0
19.03.2016
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Монпелье
0 : 2
12.03.2016
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
ПСЖ
0 : 0
05.03.2016
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Монпелье
3 : 0
27.02.2016
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Анжер
2 : 3
20.02.2016
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Монпелье
2 : 0
13.02.2016
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Лорьян
1 : 1
06.02.2016
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Монпелье
0 : 1
02.02.2016
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Газелек
0 : 4
30.01.2016
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Монпелье
1 : 2
23.01.2016
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Бастия
1 : 0
16.01.2016
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Монпелье
0 : 1
09.01.2016
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Ницца
1 : 0
18.12.2015
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Монпелье
2 : 1
12.12.2015
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Марсель
2 : 2
06.12.2015
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Монпелье
0 : 2
02.12.2015
Газелек
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Лион
2 : 4
27.11.2015
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Монпелье
3 : 1
21.11.2015
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Монпелье
2 : 1
07.11.2015
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Бордо
0 : 0
18.10.2015
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Монпелье
2 : 3
24.09.2015
Монако
1' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Кан
2 : 1
19.09.2015
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
1 : 2
12.09.2015
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Труа
0 : 0
29.08.2015
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
0 : 1
21.08.2015
ПСЖ
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Ренн
1 : 0
15.08.2015
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Монпелье
0 : 2
08.08.2015
Анжер
Был в запасе
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