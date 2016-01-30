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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Газелек - Монпелье
Газелек - Монпелье: обзор матча 30 января 2016
Газелек
30.01.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 23 тур
0 : 4
Завершен
Монпелье
15'
М. Ятабаре
41'
Ж. Мартен (П)
52'
Б. Дабо
57'
Б. Дабо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газелек - Монпелье
82'
Замена
К. Берижо
️️️️
С. Камара
76'
Замена
К. Нинга
️️️️
М. Ятабаре
Замена
А. Юга
️️️️
М. Ларби
72'
67'
Замена
Р. Бенсебаини
️️️️
Д. Руссийон
57'
ГОЛ! 0:4!
Б. Дабо
Пас отдал
Р. Будебуз
52'
ГОЛ! 0:3!
Б. Дабо
Пас отдал
С. Камара
Замена
И. Силла
️️️️
П. Мартинес
45'
Замена
К. Майи
️️️️
Д. Джокович
45'
43'
Желтая карточка
Ж. Мартен
41'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ж. Мартен
Желтая карточка
А. Туре
40'
28'
Желтая карточка
С. Камара
Желтая карточка
Д. Ле Монье
26'
15'
ГОЛ! 0:1!
М. Ятабаре
Пас отдал
Ж. Мартен
Желтая карточка
Д. Джокович
8'
8'
Желтая карточка
Б. Дабо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газелек
1
Клеман Маури
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
4
Родерик Филиппи
ЦЗ
13
Алассан Туре
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
8
Джером Ле Монье
ЦП
10
Мохамед Ларби
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
29
Халид Бутаиб
ЦФ
19
Жак Зуа
ЦФ
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
44
Вильям Реми
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
19
Сулейман Камара
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Газелек
30
Жюль Года
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
22
Амос Юга
ЦП
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
7
Кевин Майи
ЦФ
Монпелье
30
Джонатан Лигали
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
6
Эйе Скири
ОП
23
Жамель Саихи
ЦП
21
Джамель Бакар
ЦФ
9
Кевин Берижо
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
3-2-3-2
1
Маури
13
Туре
18
Мартинес
5
Бреше
6
Дюкортью
4
Филиппи
8
Ле Монье
10
Ларби
88
Джокович
19
Зуа
29
Бутаиб
3-2-2-1-2
1
Пьонье
12
Депланье
4
Хилтон
3
Конгре
44
Реми
21
Руссийон
8
Мартен
6
Дабо
10
Будебуз
9
Ятабаре
19
Камара
18
Мартинес
4
Силла
4
Силла
18
Мартинес
10
Ларби
22
Юга
22
Юга
10
Ларби
88
Джокович
7
Майи
7
Майи
88
Джокович
21
Руссийон
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
21
Руссийон
19
Камара
9
Берижо
9
Берижо
19
Камара
9
Ятабаре
29
Нинга
29
Нинга
9
Ятабаре
Остались в запасе
Газелек
Монпелье
92
Александр Коефф
ЦЗ
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
30
Жюль Года
ВР
12
Кадер Мангане
ЦЗ
21
Джамель Бакар
ЦФ
30
Джонатан Лигали
ВР
6
Эйе Скири
ОП
23
Жамель Саихи
ЦП
Остались в запасе
92
Александр Коефф
ЦЗ
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
30
Жюль Года
ВР
12
Кадер Мангане
ЦЗ
Остались в запасе
21
Джамель Бакар
ЦФ
30
Джонатан Лигали
ВР
6
Эйе Скири
ОП
23
Жамель Саихи
ЦП
Статистика матча Газелек - Монпелье
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Газелек
Франция. Кубок, 1/16 финала
Газелек
1 : 3
07.03.2021
Лилль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сен-Брис
0 : 1
21.02.2021
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Нуази-ле-Гран
2 : 1
06.01.2019
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Газелек
1 : 2
06.01.2018
Гренобль
Франция. Кубок лиги, 2 раунд
Газелек
0 : 0
22.08.2017
Ред Стар
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Бартоломеу Варела
(Мало-ле-Бен)
Стадион:
Анже Казанова
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2025.05.10 23:54
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