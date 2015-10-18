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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Монпелье
Бордо - Монпелье: обзор матча 18 октября 2015
Бордо
18.10.2015, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 10 тур
0 : 0
Завершен
Монпелье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Монпелье
90'
+2
Желтая карточка
В. Реми
Желтая карточка
Л. Сане
90'
+2
Желтая карточка
Н. Морис-Белэй
84'
Замена
Ш. Диабате
️️️️
Пабло
80'
63'
Замена
М. Н'Диайе
️️️️
Д. Руссийон
Замена
Э. Кривелли
️️️️
Жуссие
60'
Замена
Т. Туре
️️️️
А. Унас
59'
54'
Замена
К. Корнетт
️️️️
П. Ласн
Желтая карточка
А. Савье
45'
+2
41'
Желтая карточка
М. Депланье
Желтая карточка
А. Унас
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
20
Жуссие
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
44
Вильям Реми
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
11
Хеан Деса
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
Бордо
40
Жером Приор
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
7
Абду Траоре
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
14
Томас Туре
ЦФ
14
Шейк Диабате
ЦФ
Монпелье
30
Джонатан Лигали
ВР
11
Мамаду Н'Диайе
ВР
6
Эйе Скири
ОП
92
Кентен Корнетт
ПВ
7
Флориан Сотока
ЦФ
21
Джамель Бакар
ЦФ
4-2-1-3
16
Каррассо
5
Паллуа
23
Пабло
22
Сане
24
Жилберт
20
Жуссие
18
Плашил
96
Унас
6
Савье
10
Хазри
19
Морис-Белэй
3-3-2-1
1
Пьонье
3
Конгре
44
Реми
4
Хилтон
6
Марво
6
Ласн
21
Руссийон
11
Деса
8
Мартен
10
Будебуз
20
Жуссие
27
Кривелли
27
Кривелли
20
Жуссие
96
Унас
14
Туре
14
Туре
96
Унас
23
Пабло
14
Диабате
14
Диабате
23
Пабло
6
Ласн
92
Корнетт
92
Корнетт
6
Ласн
21
Руссийон
11
Н'Диайе
11
Н'Диайе
21
Руссийон
Остались в запасе
Бордо
Монпелье
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Жером Приор
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
Главный тренер
Вилли Саньоль
7
Флориан Сотока
ЦФ
21
Джамель Бакар
ЦФ
30
Джонатан Лигали
ВР
6
Эйе Скири
ОП
Остались в запасе
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Жером Приор
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
Остались в запасе
7
Флориан Сотока
ЦФ
21
Джамель Бакар
ЦФ
30
Джонатан Лигали
ВР
6
Эйе Скири
ОП
Главный тренер
Вилли Саньоль
Статистика матча Бордо - Монпелье
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Бартоломеу Варела
(Мало-ле-Бен)
Стадион:
Шабан Дельма
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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