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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Газелек
Монпелье - Газелек: обзор матча 02 декабря 2015
Монпелье
02.12.2015, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 16 тур
0 : 2
Завершен
Газелек
45+3'
Ж. Зуа
74'
Д. Тшибумбу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Газелек
90'
+3
Замена
Д. Джокович
️️️️
М. Ларби
82'
Желтая карточка
Д. Тшибумбу
Замена
Х. Деса
️️️️
М. Ятабаре
79'
78'
Желтая карточка
Д. Ле Монье
74'
ГОЛ! 0:2!
Д. Тшибумбу
Пас отдал
М. Ларби
70'
Желтая карточка
И. Силла
69'
Замена
Д. Тшибумбу
️️️️
И. Диа
Замена
С. Камара
️️️️
М. Сансон
58'
50'
Желтая карточка
Р. Филиппи
45'
+3
ГОЛ! 0:1!
Ж. Зуа
Пас отдал
А. Юга
41'
Замена
П. Герин
️️️️
Ж. Года
Желтая карточка
В. Хилтон
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
44
Вильям Реми
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
8
Морган Сансон
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Газелек
30
Жюль Года
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
4
Родерик Филиппи
ЦЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
8
Джером Ле Монье
ЦП
20
Луис Поджи
ЦП
10
Мохамед Ларби
ЦП
22
Амос Юга
ЦП
22
Иссиар Диа
ЦФ
19
Жак Зуа
ЦФ
Монпелье
30
Джонатан Лигали
ВР
11
Мамаду Н'Диайе
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
6
Антони Рибелен
ЦП
11
Хеан Деса
ЦП
23
Жамель Саихи
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
Газелек
42
Поль-Андре Герин
ВР
35
Шарль Виттини
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
24
Джон Тшибумбу
ЦФ
7
Кевин Майи
ЦФ
29
Халид Бутаиб
ЦФ
4-3-1-2
1
Пьонье
21
Руссийон
44
Реми
4
Хилтон
3
Конгре
8
Сансон
8
Мартен
6
Дабо
10
Будебуз
29
Нинга
9
Ятабаре
4-4-2
30
Года
4
Филиппи
92
Коефф
12
Мангане
4
Силла
20
Поджи
10
Ларби
22
Юга
8
Ле Монье
19
Зуа
22
Диа
9
Ятабаре
11
Деса
11
Деса
9
Ятабаре
8
Сансон
19
Камара
19
Камара
8
Сансон
22
Диа
24
Тшибумбу
24
Тшибумбу
22
Диа
30
Года
42
Герин
42
Герин
30
Года
10
Ларби
88
Джокович
88
Джокович
10
Ларби
Остались в запасе
Монпелье
Газелек
6
Антони Рибелен
ЦП
30
Джонатан Лигали
ВР
11
Мамаду Н'Диайе
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
23
Жамель Саихи
ЦП
35
Шарль Виттини
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
7
Кевин Майи
ЦФ
29
Халид Бутаиб
ЦФ
Остались в запасе
6
Антони Рибелен
ЦП
30
Джонатан Лигали
ВР
11
Мамаду Н'Диайе
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
23
Жамель Саихи
ЦП
Остались в запасе
35
Шарль Виттини
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
7
Кевин Майи
ЦФ
29
Халид Бутаиб
ЦФ
Статистика матча Монпелье - Газелек
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Газелек
Франция. Кубок, 1/16 финала
Газелек
1 : 3
07.03.2021
Лилль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Сен-Брис
0 : 1
21.02.2021
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Нуази-ле-Гран
2 : 1
06.01.2019
Газелек
Франция. Кубок, 1/32 финала
Газелек
1 : 2
06.01.2018
Гренобль
Франция. Кубок лиги, 2 раунд
Газелек
0 : 0
22.08.2017
Ред Стар
Информация о матче
Главный судья:
Хаким Бен Эль-Хадж
Стадион:
Стад де ля Моссон
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