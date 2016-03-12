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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Ницца
Монпелье - Ницца: обзор матча 12 марта 2016
Монпелье
12.03.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 30 тур
0 : 2
Завершен
Ницца
62'
В. Жермен
76'
А. Плеа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Ницца
Желтая карточка
К. Нинга
90'
Замена
М. Сансон
️️️️
К. Берижо
82'
Желтая карточка
Ж. Мартен
82'
77'
Замена
Р. Вальтер
️️️️
А. Бен Арфа
76'
ГОЛ! 0:2!
А. Плеа
Пас отдал
А. Бен Арфа
Замена
К. Нинга
️️️️
С. Камара
70'
65'
Замена
А. Плеа
️️️️
М. Траоре
64'
Желтая карточка
Ж. Пье
Замена
Б. Дабо
️️️️
Ж. Саихи
63'
62'
ГОЛ! 0:1!
В. Жермен
Пас отдал
Ж. Мишель Сери
59'
Замена
Р. Женевуа
️️️️
М. Ле Марша
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
44
Вильям Реми
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
23
Жамель Саихи
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
9
Кевин Берижо
ЦФ
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Махамане Траоре
ОП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Монпелье
30
Джонатан Лигали
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
6
Эйе Скири
ОП
6
Брайан Дабо
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
Ницца
1
Муез Хассен
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
42
Веллисон Маллманн
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
14
Алассан Плеа
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
4-2-1-3
1
Пьонье
21
Руссийон
4
Хилтон
3
Конгре
44
Реми
8
Мартен
23
Саихи
10
Будебуз
9
Берижо
19
Камара
9
Ятабаре
4-1-3-1-1
30
Кардиналь
21
Перейра
44
Байссе
23
Ле Марша
26
Пье
8
Траоре
14
Сери
6
Менди
26
Косьелло
8
Бен Арфа
98
Жермен
23
Саихи
6
Дабо
6
Дабо
23
Саихи
9
Берижо
8
Сансон
8
Сансон
9
Берижо
19
Камара
29
Нинга
29
Нинга
19
Камара
23
Ле Марша
25
Женевуа
25
Женевуа
23
Ле Марша
8
Бен Арфа
6
Вальтер
6
Вальтер
8
Бен Арфа
8
Траоре
14
Плеа
14
Плеа
8
Траоре
Остались в запасе
Монпелье
Ницца
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
30
Джонатан Лигали
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
6
Эйе Скири
ОП
23
Никлас Хульт
ЛЗ
1
Муез Хассен
ВР
42
Веллисон Маллманн
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
30
Джонатан Лигали
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
6
Эйе Скири
ОП
Остались в запасе
23
Никлас Хульт
ЛЗ
1
Муез Хассен
ВР
42
Веллисон Маллманн
ЦП
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Монпелье - Ницца
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Стад де ля Моссон
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