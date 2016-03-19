Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Монпелье
Сент-Этьен - Монпелье: обзор матча 19 марта 2016
Сент-Этьен
19.03.2016, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 31 тур
3 : 0
Завершен
Монпелье
74'
Н. Ру
80'
У. Таннан
85'
В. Эйссерик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Монпелье
90'
Желтая карточка
Д. Конгре
Замена
В. Пажо
️️️️
Ф. Лемуан
89'
ГОЛ! 3:0!
В. Эйссерик
85'
80'
Желтая карточка
М. Сансон
ГОЛ! 2:0!
У. Таннан
Пас отдал
Н. Ру
80'
Замена
У. Таннан
️️️️
Ж. Баэбек
79'
78'
Замена
М. Ятабаре
️️️️
Э. Скири
ГОЛ! 1:0!
Н. Ру
74'
68'
Замена
М. Сансон
️️️️
Р. Будебуз
Желтая карточка
Ф. Лемуан
66'
Замена
Н. Ру
️️️️
А. Содерлунд
52'
49'
Замена
Р. Бенсебаини
️️️️
Д. Руссийон
45'
Желтая карточка
Р. Будебуз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
6
Эйе Скири
ОП
6
Брайан Дабо
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
19
Сулейман Камара
ЦФ
9
Кевин Берижо
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
17
Венсан Пажо
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
26
Нолан Ру
ЦФ
Монпелье
30
Джонатан Лигали
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
44
Вильям Реми
ЦЗ
8
Морган Сансон
ЦП
23
Жамель Саихи
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
4-3-3
16
Руффье
32
Ассу-Экотто
19
Погба
26
Баял Салл
28
Теофил-Катерин
18
Лемуан
9
Эйссерик
11
Клеман
38
Баэбек
22
Монне-Паке
16
Содерлунд
4-1-2-1-2
1
Пьонье
12
Депланье
4
Хилтон
3
Конгре
21
Руссийон
6
Скири
6
Дабо
8
Мартен
10
Будебуз
9
Берижо
19
Камара
38
Баэбек
6
Таннан
6
Таннан
38
Баэбек
18
Лемуан
17
Пажо
17
Пажо
18
Лемуан
16
Содерлунд
26
Ру
26
Ру
16
Содерлунд
21
Руссийон
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
21
Руссийон
10
Будебуз
8
Сансон
8
Сансон
10
Будебуз
6
Скири
9
Ятабаре
9
Ятабаре
6
Скири
Остались в запасе
Сент-Этьен
Монпелье
40
Жесси Мулен
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
27
Франк Табану
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
30
Джонатан Лигали
ВР
44
Вильям Реми
ЦЗ
23
Жамель Саихи
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
27
Франк Табану
ЦП
Остались в запасе
30
Джонатан Лигали
ВР
44
Вильям Реми
ЦЗ
23
Жамель Саихи
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Сент-Этьен - Монпелье
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Жером Мигелгорри
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Новости команд
Все
Сент-Этьен
Монпелье
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
Умер экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции
2025.12.26 18:35
Прогноз на точный счет матча «Нант» – «Монпелье»: Лига 1, 17 мая 2025
2025.05.16 10:42
Лига 1. Хет-трик Рамуша принес «ПСЖ» выездную победу над «Монпелье» (4:1)
2025.05.10 23:54
«Монпелье» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
2025.05.10 20:50
Прогноз на точный счет матча «Монпелье» – «ПСЖ»: Лига 1, 10 мая 2025
2025.05.09 10:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+