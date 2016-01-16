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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бастия - Монпелье
Бастия - Монпелье: обзор матча 16 января 2016
Бастия
16.01.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 21 тур
1 : 0
Завершен
Монпелье
48'
Ф. Айите
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бастия - Монпелье
Желтая карточка
Ф. Модесто
90'
85'
Замена
М. Н'Диайе
️️️️
Ж. Мартен
Замена
Г. Данич
️️️️
Ж. Пальмери
81'
Замена
Ф. Камано
️️️️
А. Нгандо
78'
Замена
М. Мостефа-Сбаа
️️️️
Брандао
69'
68'
Красная карточка
Д. Конгре
67'
Замена
К. Берижо
️️️️
С. Камара
66'
Замена
М. Ятабаре
️️️️
М. Депланье
Красная карточка
С. Фофана
65'
Желтая карточка
А. Джику
59'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Айите
Пас отдал
Ф. Маранж
48'
42'
Желтая карточка
М. Депланье
Желтая карточка
Брандао
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бастия
16
Жан-Луис Лека
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
20
Франсуа Модесто
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
11
Брандао
ЦФ
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
44
Вильям Реми
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
29
Касимир Нинга
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Бастия
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
1
Йеспер Хансен
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
40
Франсуа Камано
ЛВ
45
Жюльен Ромен
ЦП
29
Жиль Сиони
ПП
Монпелье
30
Джонатан Лигали
ВР
11
Мамаду Н'Диайе
ВР
6
Эйе Скири
ОП
6
Антони Рибелен
ЦП
23
Жамель Саихи
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
9
Кевин Берижо
ЦФ
3-3-3-1
16
Лека
20
Модесто
4
Джику
20
Пальмери
28
Маранж
18
Каюзак
5
Скиллачи
42
Фофана
41
Нгандо
11
Айите
11
Брандао
3-2-2-1-2
1
Пьонье
12
Депланье
4
Хилтон
3
Конгре
44
Реми
5
Бенсебаини
6
Дабо
8
Мартен
10
Будебуз
19
Камара
29
Нинга
41
Нгандо
40
Камано
40
Камано
41
Нгандо
11
Брандао
14
Мостефа-Сбаа
14
Мостефа-Сбаа
11
Брандао
20
Пальмери
28
Данич
28
Данич
20
Пальмери
8
Мартен
11
Н'Диайе
11
Н'Диайе
8
Мартен
12
Депланье
9
Ятабаре
9
Ятабаре
12
Депланье
19
Камара
9
Берижо
9
Берижо
19
Камара
Остались в запасе
Бастия
Монпелье
45
Жюльен Ромен
ЦП
1
Йеспер Хансен
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
29
Жиль Сиони
ПП
6
Антони Рибелен
ЦП
30
Джонатан Лигали
ВР
6
Эйе Скири
ОП
23
Жамель Саихи
ЦП
Остались в запасе
45
Жюльен Ромен
ЦП
1
Йеспер Хансен
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
29
Жиль Сиони
ПП
Остались в запасе
6
Антони Рибелен
ЦП
30
Джонатан Лигали
ВР
6
Эйе Скири
ОП
23
Жамель Саихи
ЦП
Статистика матча Бастия - Монпелье
3
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Франк Шнедер
(Марсель)
Стадион:
Арман Цесари
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