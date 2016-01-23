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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Кан
Монпелье - Кан: обзор матча 23 января 2016
Монпелье
23.01.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 22 тур
1 : 2
Завершен
Кан
23'
Р. Бенсебаини
40'
Р. Роделен
52'
А. Делор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Кан
Замена
Э. Скири
️️️️
Д. Руссийон
90'
81'
Замена
С. Нтибазонкиза
️️️️
Р. Роделен
76'
Замена
Н. Соб
️️️️
Ж. Делаплас
72'
Замена
Д. Луи
️️️️
В. Бесса
Желтая карточка
Ж. Саихи
71'
Замена
С. Камара
️️️️
А. Рибелен
59'
Желтая карточка
Д. Руссийон
58'
Замена
М. Ятабаре
️️️️
Р. Бенсебаини
53'
52'
ГОЛ! 1:2!
А. Делор
Пас отдал
Э. Имороу
40'
ГОЛ! 1:1!
Р. Роделен
25'
Желтая карточка
Р. Веркутр
ГОЛ! 1:0!
Р. Бенсебаини
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
6
Антони Рибелен
ЦП
23
Жамель Саихи
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
29
Касимир Нинга
ЦФ
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
22
Жонатан Делаплас
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Монпелье
30
Джонатан Лигали
ВР
44
Вильям Реми
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
6
Эйе Скири
ОП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
9
Кевин Берижо
ЦФ
Кан
30
Поль Реле
ВР
44
Чакер Алхадур
ЦЗ
10
Саиди Нтибазонкиза
ЛВ
14
Джефф Луи
ОП
19
Жордан Леборнье
ЦП
18
Жордан Адеоти
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
4-4-1-1
1
Пьонье
5
Бенсебаини
4
Хилтон
3
Конгре
21
Руссийон
6
Рибелен
8
Мартен
6
Дабо
23
Саихи
10
Будебуз
29
Нинга
3-4-2
1
Веркутр
8
Аппиа
13
Бен Юссеф
15
Имороу
11
Бесса
17
Макенго
25
Фере
22
Делаплас
9
Делор
23
Роделен
21
Руссийон
6
Скири
6
Скири
21
Руссийон
5
Бенсебаини
9
Ятабаре
9
Ятабаре
5
Бенсебаини
6
Рибелен
19
Камара
19
Камара
6
Рибелен
11
Бесса
14
Луи
14
Луи
11
Бесса
22
Делаплас
2
Соб
2
Соб
22
Делаплас
23
Роделен
10
Нтибазонкиза
10
Нтибазонкиза
23
Роделен
Остались в запасе
Монпелье
Кан
30
Джонатан Лигали
ВР
44
Вильям Реми
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
9
Кевин Берижо
ЦФ
44
Чакер Алхадур
ЦЗ
30
Поль Реле
ВР
19
Жордан Леборнье
ЦП
18
Жордан Адеоти
ЦП
Главный тренер
Патрис Гаранде
Остались в запасе
30
Джонатан Лигали
ВР
44
Вильям Реми
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
9
Кевин Берижо
ЦФ
Остались в запасе
44
Чакер Алхадур
ЦЗ
30
Поль Реле
ВР
19
Жордан Леборнье
ЦП
18
Жордан Адеоти
ЦП
Главный тренер
Патрис Гаранде
Статистика матча Монпелье - Кан
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт Плюс
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