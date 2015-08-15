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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Монпелье
Ренн - Монпелье: обзор матча 15 августа 2015
Ренн
15.08.2015, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 2 тур
1 : 0
Завершен
Монпелье
85'
К. Гросицки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Монпелье
Замена
М. Зеффан
️️️️
Д. Сио
89'
86'
Замена
С. Мунье
️️️️
М. Депланье
ГОЛ! 1:0!
К. Гросицки
Пас отдал
Л. Бааль
85'
Замена
У. Саид
️️️️
Б. Андре
81'
Замена
К. Гросицки
️️️️
П. Энрике
72'
71'
Замена
Д. Бакар
️️️️
С. Камара
Желтая карточка
Ж. Фернандес
60'
59'
Замена
Р. Будебуз
️️️️
К. Берижо
Желтая карточка
П. Энрике
58'
45'
+1
Желтая карточка
Ж. Журдрен
Желтая карточка
Д. Сио
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
5
Якуба Силла
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
7
Педро Энрике
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
6
Поль Ласн
ОП
40
Антони Мунье
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
9
Кевин Берижо
ЦФ
Ренн
16
Оливье Сорен
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
23
Адриен Эну
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Монпелье
30
Джонатан Лигали
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
44
Вильям Реми
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
10
Рияд Будебуз
АП
21
Джамель Бакар
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
3-2-3-2
56
Костиль
17
Мешер
3
Мендеш
31
Морейра
24
Бааль
22
Арман
5
Силла
21
Андре
6
Фернандес
13
Сио
7
Энрике
4-1-3-2
16
Журдрен
12
Депланье
3
Конгре
4
Хилтон
5
Бенсебаини
6
Ласн
40
Мунье
8
Мартен
6
Дабо
9
Берижо
19
Камара
13
Сио
2
Зеффан
2
Зеффан
13
Сио
7
Энрике
11
Гросицки
11
Гросицки
7
Энрике
21
Андре
22
Саид
22
Саид
21
Андре
19
Камара
21
Бакар
21
Бакар
19
Камара
9
Берижо
10
Будебуз
10
Будебуз
9
Берижо
12
Депланье
9
Мунье
9
Мунье
12
Депланье
Остались в запасе
Ренн
Монпелье
16
Оливье Сорен
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
21
Джером Руссийон
ЛЗ
30
Джонатан Лигали
ВР
44
Вильям Реми
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
Остались в запасе
16
Оливье Сорен
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
23
Адриен Эну
ЦФ
Остались в запасе
21
Джером Руссийон
ЛЗ
30
Джонатан Лигали
ВР
44
Вильям Реми
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Ренн - Монпелье
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Лесаж
Помощники судьи:
Себастьян Денис
Фредерик Эбрар
Резервный судья:
Жером Бризар
Стадион:
Роазон Парк
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