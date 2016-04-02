Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Генгам - Монпелье
Генгам - Монпелье: обзор матча 02 апреля 2016
Генгам
02.04.2016, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 32 тур
2 : 2
Завершен
Монпелье
6'
Я. Салибу
47'
Ж. Сорбон
34'
М. Сансон
53'
М. Сансон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Монпелье
88'
Замена
Ж. Саихи
️️️️
С. Камара
Замена
Л. Бляс
️️️️
Т. Жиресс
87'
Желтая карточка
К. Кербра
85'
Замена
М. Эрдинг
️️️️
С. Прива
71'
Замена
М. Коко
️️️️
Я. Салибу
60'
53'
ГОЛ! 2:2!
М. Сансон
Пас отдал
Р. Будебуз
ГОЛ! 2:1!
Ж. Сорбон
Пас отдал
Т. Жиресс
47'
34'
ГОЛ! 1:1!
М. Сансон
30'
Желтая карточка
Э. Скири
Желтая карточка
М. Диалло
28'
9'
Желтая карточка
М. Депланье
ГОЛ! 1:0!
Я. Салибу
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Йонас Лоссль
ВР
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
11
Слоан Прива
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
44
Вильям Реми
ЦЗ
6
Эйе Скири
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
19
Сулейман Камара
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Генгам
30
Мамаду Самасса
ВР
22
Жюльен Карди
ОП
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Мана Дембеле
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Монпелье
11
Мамаду Н'Диайе
ВР
30
Джонатан Лигали
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
23
Жамель Саихи
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
7
Флориан Сотока
ЦФ
21
Джамель Бакар
ЦФ
4-3-3
1
Лоссль
15
Сорбон
7
Мартинс Перейра
29
Кербра
2
Якобсен
13
Санкаре
26
Жиресс
5
Диалло
7
Бриан
93
Салибу
11
Прива
4-1-2-1-2
1
Пьонье
12
Депланье
4
Хилтон
44
Реми
21
Руссийон
6
Скири
8
Сансон
8
Мартен
10
Будебуз
9
Ятабаре
19
Камара
93
Салибу
97
Коко
97
Коко
93
Салибу
26
Жиресс
10
Бляс
10
Бляс
26
Жиресс
11
Прива
9
Эрдинг
9
Эрдинг
11
Прива
19
Камара
23
Саихи
23
Саихи
19
Камара
Остались в запасе
Генгам
Монпелье
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
9
Мана Дембеле
ЦФ
30
Мамаду Самасса
ВР
22
Жюльен Карди
ОП
7
Флориан Сотока
ЦФ
21
Джамель Бакар
ЦФ
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
11
Мамаду Н'Диайе
ВР
30
Джонатан Лигали
ВР
6
Брайан Дабо
ЦП
Остались в запасе
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
9
Мана Дембеле
ЦФ
30
Мамаду Самасса
ВР
22
Жюльен Карди
ОП
Остались в запасе
7
Флориан Сотока
ЦФ
21
Джамель Бакар
ЦФ
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
11
Мамаду Н'Диайе
ВР
30
Джонатан Лигали
ВР
6
Брайан Дабо
ЦП
Статистика матча Генгам - Монпелье
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Стад дю Рудуру
Новости команд
Все
Генгам
Монпелье
«Ахмат» бесплатно подписал опорника сборной Мали
29 июня
1
Во Франции 21-летний футболист утонул в реке
25 июня
1
В «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России
24 мая
1
Умер экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции
2025.12.26 18:35
«Рубин» усилился французским нападающим за 2,5 миллиона
2025.09.11 20:20
«Ахмат» бесплатно подписал опорника сборной Мали
29 июня
1
Во Франции 21-летний футболист утонул в реке
25 июня
1
В «Ахмат» перейдет опорник сборной Мали, игравший против России
24 мая
1
«Рубин» усилился французским нападающим за 2,5 миллиона
2025.09.11 20:20
Стали известны участники плей-офф Лиги 2 за место в Лиге 1
2025.05.10 20:45
Умер экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции
2025.12.26 18:35
Прогноз на точный счет матча «Нант» – «Монпелье»: Лига 1, 17 мая 2025
2025.05.16 10:42
Лига 1. Хет-трик Рамуша принес «ПСЖ» выездную победу над «Монпелье» (4:1)
2025.05.10 23:54
«Монпелье» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
2025.05.10 20:50
Прогноз на точный счет матча «Монпелье» – «ПСЖ»: Лига 1, 10 мая 2025
2025.05.09 10:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+