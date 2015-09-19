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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Монпелье
Кан - Монпелье: обзор матча 19 сентября 2015
Кан
19.09.2015, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 6 тур
2 : 1
Завершен
Монпелье
19'
Р. Роделен
90+3'
Д. Луи
32'
Ж. Мартен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Монпелье
ГОЛ! 2:1!
Д. Луи
90'
+3
89'
Желтая карточка
П. Ласн
87'
Желтая карточка
М. Депланье
Замена
Ж. Н'Кололо
️️️️
Р. Роделен
81'
77'
Замена
В. Реми
️️️️
Р. Будебуз
72'
Замена
К. Корнетт
️️️️
Ж. Мартен
Замена
Д. Луи
️️️️
Э. Базиль
72'
60'
Замена
К. Берижо
️️️️
М. Ятабаре
Желтая карточка
А. Делор
47'
46'
Желтая карточка
Р. Будебуз
41'
Желтая карточка
М. Ятабаре
32'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ж. Мартен
Желтая карточка
Ж. Адеоти
31'
ГОЛ! 1:0!
Р. Роделен
Пас отдал
Э. Базиль
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
18
Жордан Адеоти
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
20
Эрве Базиль
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Монпелье
30
Джонатан Лигали
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
8
Жонас Мартен
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Кан
30
Поль Реле
ВР
20
Александр Рейно
ЦЗ
44
Чакер Алхадур
ЦЗ
3
Флориан Ле Йонкур
ЦЗ
14
Джефф Луи
ОП
19
Жордан Леборнье
ЦП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
44
Вильям Реми
ЦЗ
6
Антони Рибелен
ЦП
11
Хеан Деса
ЦП
92
Кентен Корнетт
ПВ
9
Кевин Берижо
ЦФ
2-4-3
1
Веркутр
15
Имороу
8
Аппиа
18
Адеоти
25
Фере
2
Соб
11
Бесса
20
Базиль
9
Делор
23
Роделен
3-3-2-1-1
30
Лигали
4
Хилтон
3
Конгре
12
Депланье
6
Марво
6
Ласн
21
Руссийон
8
Мартен
6
Дабо
10
Будебуз
9
Ятабаре
20
Базиль
14
Луи
14
Луи
20
Базиль
23
Роделен
35
Н'Кололо
35
Н'Кололо
23
Роделен
8
Мартен
92
Корнетт
92
Корнетт
8
Мартен
10
Будебуз
44
Реми
44
Реми
10
Будебуз
9
Ятабаре
9
Берижо
9
Берижо
9
Ятабаре
Остались в запасе
Кан
Монпелье
20
Александр Рейно
ЦЗ
44
Чакер Алхадур
ЦЗ
30
Поль Реле
ВР
3
Флориан Ле Йонкур
ЦЗ
19
Жордан Леборнье
ЦП
Главный тренер
Патрис Гаранде
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
6
Антони Рибелен
ЦП
1
Лоран Пьонье
ВР
11
Хеан Деса
ЦП
Остались в запасе
20
Александр Рейно
ЦЗ
44
Чакер Алхадур
ЦЗ
30
Поль Реле
ВР
3
Флориан Ле Йонкур
ЦЗ
19
Жордан Леборнье
ЦП
Остались в запасе
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
6
Антони Рибелен
ЦП
1
Лоран Пьонье
ВР
11
Хеан Деса
ЦП
Главный тренер
Патрис Гаранде
Статистика матча Кан - Монпелье
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Хаким Бен Эль-Хадж
Помощники судьи:
Хюсейн Оджак
Александр Вияла
Стадион:
Мишель д'Орнано
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