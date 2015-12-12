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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Генгам
Монпелье - Генгам: обзор матча 12 декабря 2015
Монпелье
12.12.2015, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 18 тур
2 : 1
Завершен
Генгам
54'
С. Камара
62'
К. Нинга
32'
С. Прива
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Генгам
90'
+3
Желтая карточка
М. Коко
Желтая карточка
Д. Руссийон
90'
+3
Желтая карточка
В. Хилтон
90'
+2
87'
Замена
Н. де Паув
️️️️
Ж. Карди
Замена
Ж. Саихи
️️️️
М. Сансон
81'
Желтая карточка
М. Сансон
81'
73'
Замена
М. Коко
️️️️
Л. Бляс
Замена
Р. Бенсебаини
️️️️
М. Ятабаре
66'
65'
Замена
М. Дембеле
️️️️
С. Прива
ГОЛ! 2:1!
К. Нинга
Пас отдал
С. Камара
62'
58'
Желтая карточка
Ж. Карди
ГОЛ! 1:1!
С. Камара
Пас отдал
Р. Будебуз
54'
Замена
С. Камара
️️️️
М. Депланье
38'
34'
Вторая желтая
Н. Бенезе
32'
ГОЛ! 0:1!
С. Прива
Пас отдал
Я. Салибу
28'
Желтая карточка
Н. Бенезе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
8
Морган Сансон
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Генгам
1
Йонас Лоссль
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
22
Жюльен Карди
ОП
26
Тибо Жиресс
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
93
Яннис Салибу
ЦФ
11
Слоан Прива
ЦФ
Монпелье
30
Джонатан Лигали
ВР
11
Мамаду Н'Диайе
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
44
Вильям Реми
ЦЗ
23
Жамель Саихи
ЦП
11
Хеан Деса
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
Генгам
1
Тео Гиварш
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Мана Дембеле
ЦФ
4-3-1-2
1
Пьонье
21
Руссийон
4
Хилтон
3
Конгре
12
Депланье
8
Сансон
6
Дабо
8
Мартен
10
Будебуз
29
Нинга
9
Ятабаре
4-1-2-1-2
1
Лоссль
2
Якобсен
15
Сорбон
29
Кербра
25
Леметр
22
Карди
26
Жиресс
10
Бенезе
10
Бляс
11
Прива
93
Салибу
9
Ятабаре
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
9
Ятабаре
8
Сансон
23
Саихи
23
Саихи
8
Сансон
12
Депланье
19
Камара
19
Камара
12
Депланье
11
Прива
9
Дембеле
9
Дембеле
11
Прива
10
Бляс
97
Коко
97
Коко
10
Бляс
22
Карди
14
де Паув
14
де Паув
22
Карди
Остались в запасе
Монпелье
Генгам
30
Джонатан Лигали
ВР
11
Мамаду Н'Диайе
ВР
44
Вильям Реми
ЦЗ
11
Хеан Деса
ЦП
1
Тео Гиварш
ВР
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
Остались в запасе
30
Джонатан Лигали
ВР
11
Мамаду Н'Диайе
ВР
44
Вильям Реми
ЦЗ
11
Хеан Деса
ЦП
Остались в запасе
1
Тео Гиварш
ВР
28
Лоран Дос Сантос
ЦП
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
Статистика матча Монпелье - Генгам
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Себастьян Морейра
(Бельфор)
Стадион:
Стад де ля Моссон
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