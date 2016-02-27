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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Лилль
Монпелье - Лилль: обзор матча 27 февраля 2016
Монпелье
27.02.2016, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 28 тур
3 : 0
Завершен
Лилль
52'
К. Берижо
60'
Б. Дабо
86'
Э. Скири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Лилль
Замена
Ф. Сотока
️️️️
Б. Дабо
89'
ГОЛ! 3:0!
Э. Скири
Пас отдал
К. Берижо
86'
Замена
Э. Скири
️️️️
К. Нинга
79'
74'
Желтая карточка
С. Буфал
69'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
Э. Ботик
67'
Желтая карточка
Э. Ботик
63'
Замена
М. Амалфитано
️️️️
Б. Павар
ГОЛ! 2:0!
Б. Дабо
Пас отдал
М. Ятабаре
60'
58'
Желтая карточка
Б. Павар
ГОЛ! 1:0!
К. Берижо
Пас отдал
Р. Будебуз
52'
Замена
Ж. Мартен
️️️️
Ж. Саихи
45'
Желтая карточка
К. Нинга
32'
30'
Замена
Б. Павар
️️️️
Р. Сивелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
44
Вильям Реми
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
23
Жамель Саихи
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
9
Кевин Берижо
ЦФ
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
21
Мунир Оббади
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
24
Рио Мавуба
ЦП
11
Эрик Ботик
ЛФ
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Монпелье
30
Джонатан Лигали
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
6
Эйе Скири
ОП
8
Жонас Мартен
ЦП
21
Джамель Бакар
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Лилль
30
Стив Элана
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
31
Морган Амалфитано
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
49
Жуниор Талло
ЦФ
4-2-1-3
1
Пьонье
21
Руссийон
4
Хилтон
3
Конгре
44
Реми
6
Дабо
23
Саихи
10
Будебуз
9
Берижо
29
Нинга
9
Ятабаре
4-1-1-1-2
1
Эньяма
19
Сидибе
14
Корчиа
5
Сумаоро
2
Сивелли
10
Амаду
24
Мавуба
17
Буфал
24
Эдер
11
Ботик
6
Дабо
7
Сотока
7
Сотока
6
Дабо
29
Нинга
6
Скири
6
Скири
29
Нинга
23
Саихи
8
Мартен
8
Мартен
23
Саихи
11
Ботик
9
Лопеш
9
Лопеш
11
Ботик
2
Сивелли
28
Павар
28
Павар
2
Сивелли
Павар
31
Амалфитано
31
Амалфитано
Павар
Остались в запасе
Монпелье
Лилль
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
21
Джамель Бакар
ЦФ
30
Джонатан Лигали
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
30
Стив Элана
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
8
Яссин Бензия
АП
49
Жуниор Талло
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
21
Джамель Бакар
ЦФ
30
Джонатан Лигали
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
Остались в запасе
30
Стив Элана
ВР
99
Юссуф Коне
ЦЗ
8
Яссин Бензия
АП
49
Жуниор Талло
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Монпелье - Лилль
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Хаким Бен Эль-Хадж
Стадион:
Стад де ля Моссон
Где смотреть матч:
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