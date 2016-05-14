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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Монпелье
Монако - Монпелье: обзор матча 14 мая 2016
Монако
14.05.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 38 тур
2 : 0
Завершен
Монпелье
3'
И. Кавалейру
32'
Фабиньо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Монпелье
Желтая карточка
Фабиньо
89'
Замена
Г. Каррийо
️️️️
В. Лав
87'
80'
Замена
Д. Бакар
️️️️
Б. Дабо
Замена
Э. Кошта
️️️️
И. Кавалейру
78'
Желтая карточка
Уоллес
72'
67'
Замена
К. Берижо
️️️️
М. Сансон
67'
Замена
Ж. Марво
️️️️
С. Камара
Замена
Т. Бакайоко
️️️️
Ж. Моутинью
67'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Фабиньо
32'
23'
Желтая карточка
Б. Дабо
ГОЛ! 1:0!
И. Кавалейру
Пас отдал
Н. Дирар
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
28
Жереми Тулалан
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
18
Тома Лемар
АП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
44
Вильям Реми
ЦЗ
6
Эйе Скири
ОП
6
Брайан Дабо
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
19
Сулейман Камара
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Монако
1
Пауль Нарди
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
10
Адама Траоре
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Монпелье
30
Джонатан Лигали
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
23
Жамель Саихи
ЦП
21
Джамель Бакар
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
9
Кевин Берижо
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Субашич
6
Карвалью
13
Уоллес
24
Раджи
6
Фабиньо
28
Тулалан
8
Моутинью
8
Дирар
18
Лемар
19
Вагнер Лав
8
Иван Кавалейру
3-1-3-1-2
1
Пьонье
12
Депланье
4
Хилтон
44
Реми
6
Скири
6
Дабо
8
Мартен
8
Сансон
10
Будебуз
29
Нинга
19
Камара
8
Моутинью
8
Бакайоко
8
Бакайоко
8
Моутинью
19
Вагнер Лав
9
Каррийо
9
Каррийо
19
Вагнер Лав
8
Иван Кавалейру
11
Кошта
11
Кошта
8
Иван Кавалейру
6
Дабо
21
Бакар
21
Бакар
6
Дабо
19
Камара
6
Марво
6
Марво
19
Камара
8
Сансон
9
Берижо
9
Берижо
8
Сансон
Остались в запасе
Монако
Монпелье
1
Пауль Нарди
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
10
Адама Траоре
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
30
Джонатан Лигали
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
23
Жамель Саихи
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
10
Адама Траоре
ЦП
Остались в запасе
30
Джонатан Лигали
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
23
Жамель Саихи
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Монако - Монпелье
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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