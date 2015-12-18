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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Монпелье
Ницца - Монпелье: обзор матча 18 декабря 2015
Ницца
18.12.2015, пятница, 22:30
Франция. Лига 1, 19 тур
1 : 0
Завершен
Монпелье
31'
О. Боскальи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Монпелье
Замена
В. Маллманн
️️️️
В. Косьелло
80'
Замена
Ж. Мишель Сери
️️️️
Н. Хульт
74'
71'
Замена
С. Камара
️️️️
В. Реми
Замена
Р. Женевуа
️️️️
М. Ле Марша
67'
Желтая карточка
Н. Менди
64'
45'
Замена
Д. Руссийон
️️️️
Ж. Саихи
45'
Замена
Б. Дабо
️️️️
М. Депланье
Желтая карточка
М. Бодмер
42'
ГОЛ! 1:0!
О. Боскальи
31'
12'
Желтая карточка
Ж. Мартен
7'
Желтая карточка
К. Нинга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
23
Никлас Хульт
ЛЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
44
Вильям Реми
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
23
Жамель Саихи
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
29
Касимир Нинга
ЦФ
Ницца
1
Муез Хассен
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
42
Веллисон Маллманн
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
34
Полен Пюэль
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Монпелье
30
Джонатан Лигали
ВР
11
Мамаду Н'Диайе
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
11
Хеан Деса
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
3-2-2-1-1
30
Кардиналь
24
Бодмер
44
Байссе
21
Боскальи
23
Хульт
26
Пье
6
Менди
26
Косьелло
8
Бен Арфа
98
Жермен
3-2-3-1-1
1
Пьонье
3
Конгре
4
Хилтон
12
Депланье
44
Реми
5
Бенсебаини
23
Саихи
8
Сансон
8
Мартен
10
Будебуз
29
Нинга
23
Ле Марша
25
Женевуа
25
Женевуа
23
Ле Марша
26
Косьелло
42
Маллманн
42
Маллманн
26
Косьелло
23
Хульт
14
Сери
14
Сери
23
Хульт
23
Саихи
21
Руссийон
21
Руссийон
23
Саихи
12
Депланье
6
Дабо
6
Дабо
12
Депланье
44
Реми
19
Камара
19
Камара
44
Реми
Остались в запасе
Ницца
Монпелье
34
Полен Пюэль
ЦФ
1
Муез Хассен
ВР
10
Саид Бенрахма
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
30
Джонатан Лигали
ВР
11
Мамаду Н'Диайе
ВР
11
Хеан Деса
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Остались в запасе
34
Полен Пюэль
ЦФ
1
Муез Хассен
ВР
10
Саид Бенрахма
ЦФ
19
Александре Менди
ЦФ
Остались в запасе
30
Джонатан Лигали
ВР
11
Мамаду Н'Диайе
ВР
11
Хеан Деса
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Ницца - Монпелье
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Альянс Ривьера
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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