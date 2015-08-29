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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Труа - Монпелье
Труа - Монпелье: обзор матча 29 августа 2015
Труа
29.08.2015, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 4 тур
0 : 0
Завершен
Монпелье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Труа - Монпелье
86'
Желтая карточка
Ж. Марво
85'
Замена
М. Депланье
️️️️
Д. Руссийон
Замена
Д. Кабо
️️️️
К. Жан
83'
Желтая карточка
Ж. Мартинс Перейра
80'
71'
Замена
К. Корнетт
️️️️
С. Камара
Замена
Ф. Камю
️️️️
С. Дарбио
65'
60'
Замена
Д. Бакар
️️️️
Р. Будебуз
Желтая карточка
М. Санер
56'
Замена
Й. Кур
️️️️
Б. Переа
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Труа
1
Денис Петрич
ВР
29
Жесси Пи
ВР
7
Жонатан Мартинс Перейра
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
20
Матье Санер
ЦЗ
10
Бенжамин Ниве
ЦП
29
Куэнтин Отон
ЦП
8
Стефан Дарбио
ЦП
24
Лоссеми Карабуе
ЦП
34
Брайан Переа
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Монпелье
30
Джонатан Лигали
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
44
Вильям Реми
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
8
Жонас Мартен
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
9
Кевин Берижо
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Труа
1
Маттью Дрейер
ВР
11
Ринкон
ЦЗ
8
Йоанн Кур
ЦП
23
Фабьен Камю
ЦП
14
Тиаго Хавьер
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
6
Антони Рибелен
ЦП
92
Кентен Корнетт
ПВ
21
Джамель Бакар
ЦФ
3-4-2
1
Петрич
7
Мартинс Перейра
17
Мавинга
20
Санер
10
Ниве
8
Дарбио
24
Карабуе
29
Отон
10
Жан
34
Переа
4-1-2-1-2
30
Лигали
6
Марво
4
Хилтон
44
Реми
21
Руссийон
6
Ласн
8
Мартен
6
Дабо
10
Будебуз
19
Камара
9
Берижо
10
Жан
19
Кабо
19
Кабо
10
Жан
34
Переа
8
Кур
8
Кур
34
Переа
8
Дарбио
23
Камю
23
Камю
8
Дарбио
10
Будебуз
21
Бакар
21
Бакар
10
Будебуз
19
Камара
92
Корнетт
92
Корнетт
19
Камара
21
Руссийон
12
Депланье
12
Депланье
21
Руссийон
Остались в запасе
Труа
Монпелье
11
Ринкон
ЦЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
14
Тиаго Хавьер
ЦП
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
6
Антони Рибелен
ЦП
1
Лоран Пьонье
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
Остались в запасе
11
Ринкон
ЦЗ
1
Маттью Дрейер
ВР
14
Тиаго Хавьер
ЦП
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
Остались в запасе
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
6
Антони Рибелен
ЦП
1
Лоран Пьонье
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Статистика матча Труа - Монпелье
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 2
11.10.2026
Марсель
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Вильфред Бьен
(Шамбери)
Помощники судьи:
Филипп Тюгдюаль
Людовик Ледюк
Резервный судья:
Александре Кастро
Стадион:
Стад де Л'Аубе
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