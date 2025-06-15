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Понтус Вернблум
Новости
Понтус Вернблум - новости
Завершил карьеру
25 июня 1986 (40), Кунгельв
#19 | Полузащитник
187 см | 85 кг
Швеция
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Слуцкому на спине нарисовали член
19 августа
1
Вернблум отправил Акинфееву матерное поздравление с юбилеем
8 апреля
3
Акинфеев назвал самого хитрого и стильного из игроков ЦСКА за время карьеры
2025.06.15 22:15
2
Помощник Слуцкого оценил скандальные высказывания Вернблума про ЦСКА и Россию
2024.12.20 18:41
Экс-скаут ЦСКА: «Меня изумило, каким подкаблучником оказался Вернблум»
2024.11.01 20:00
2
Акинфеев оценил скандальные высказывания Вернблума про ЦСКА и Россию
2024.09.24 23:35
5
Гацкан – о судействе в РПЛ в 2010-х: «Вернблум катится двумя ногами – ничего, а нам с Калачевым сразу желтую»
2024.09.07 23:05
Натхо дал оценку резонансным словам Вернблума про ЦСКА
2024.07.04 12:30
12
В ЦСКА отреагировали на скандальные высказывания Вернблума о России
2024.06.24 14:52
5
Нетфуллин назвал легионера ЦСКА, который «гнобил» молодых игроков
2024.06.21 07:42
1
Нетфуллин прокомментировал скандальные высказывания Вернблума о России
2024.06.20 14:58
5
Романцев – о Вернблуме: «Гастарбайтер, который недостоин имени большого клуба – пошел он!»
2024.06.11 22:22
10
Березуцкий прокомментировал скандальные высказывания Вернблума о ЦСКА: «В этом с Понтусом нельзя не согласиться»
2024.05.25 08:16
3
Тошич прокомментировал скандальные высказывания Вернблума о России
2024.05.23 18:46
7
Экс-директор ЦСКА прокомментировал скандальное интервью Вернблума
2024.05.22 23:11
4
Ветеран ЦСКА – о словах Вернблума: «Нельзя его судить за это, каждый выживает как может»
2024.05.22 17:17
3
Канчельскис жестко отреагировал на интервью Вернблума: «Негодяй, лицемер, пешка»
2024.05.22 01:00
7
«Она тоже сыграла свою роль»: Вернблум заявил о влиянии водки на его трансфер в ЦСКА
2024.05.22 00:36
5
Вернблум закрыл свой твиттер после скандального интервью про ЦСКА
2024.05.21 23:11
14
Вернблум раскритиковал базу ЦСКА и клубного повара
2024.05.21 22:22
4
Вернблум: «Моя жена восприняла новость о переезде в Россию как извещение о смерти»
2024.05.21 21:35
12
Вернблум извинился за период карьеры в ЦСКА
2024.05.21 17:58
29
Бистрович назвал игрока ЦСКА, которого боялся
2024.03.07 22:27
Акинфеев: «При Вернблуме мяч докатывался до меня в крови»
2023.09.28 22:34
2
Карасев назвал самого нервного футболиста: «Он просто вспыхивал и разрушал судью»
2022.08.02 10:25
8
Марадишвили: «Вернблум говорил Тикнизяну, чтобы тот шел в «Ашан» работать»
2022.06.13 13:08
1
Видео
«Этот парень одобрен»: ЦСКА представил Гбамена роликом с Вернблумом
2022.02.22 00:23
1
Бывший игрок ЦСКА Вернблум объявил о завершении карьеры
2021.07.14 15:58
7
Натхо: «Вернблум отправлял Тикнизяна работать в супермаркет и говорил, что он ничего не умеет»
2021.06.29 16:35
4
Мухин: «Не нравится, когда сравнивают с Вернблумом. Не хочу, чтобы преувеличивали мои заслуги»
2021.06.07 00:20
9
1
2
3
4
5
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16:29
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16:13
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Стало известно, вернется ли Головин в РПЛ
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Агент жестко разоблачил личность Галицкого: «Давным-давно стоит снять розовые очки»
13:31
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Генич публично оскорбил клуб РПЛ
13:19
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Агент прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
13:09
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