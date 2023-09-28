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    Акинфеев: «При Вернблуме мяч докатывался до меня в крови»

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о бойцовских качествах бывшего одноклубника Понтуса Вернблума.

    – В последние годы трофеев уже не так много у ЦСКА. Вновь пришедшим легионерам сложнее объяснять, в какой славный клуб они попали?

    - Все субъективно. Иностранец остается иностранцем. Он никогда не будет русским, никогда не примет определенных вещей. Тут все от человека зависит, объяснишь ты ему что-то или нет – не так важно.

    Я играл с такими легионерами как босниец Элвер Рахимич, Понтус Вернблум. С ними я понимал, что мне надо пару раз выручить команду, и все.

    При том же Вернблуме мяч докатывался до меня в крови, весь порванный. Понтусу ногу распороли, а он смеялся, когда его несли на носилках… Боец.

    • Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год.
    • Полузащитник забил 22 гола и сделал 18 ассистов в 224 матчах.
    • С командой он выиграл 6 трофеев.

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    Источник: «Российская газета»

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    28.09.2023 22:34
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