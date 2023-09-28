Акинфеев: «При Вернблуме мяч докатывался до меня в крови»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о бойцовских качествах бывшего одноклубника Понтуса Вернблума.
– В последние годы трофеев уже не так много у ЦСКА. Вновь пришедшим легионерам сложнее объяснять, в какой славный клуб они попали?
- Все субъективно. Иностранец остается иностранцем. Он никогда не будет русским, никогда не примет определенных вещей. Тут все от человека зависит, объяснишь ты ему что-то или нет – не так важно.
Я играл с такими легионерами как босниец Элвер Рахимич, Понтус Вернблум. С ними я понимал, что мне надо пару раз выручить команду, и все.
При том же Вернблуме мяч докатывался до меня в крови, весь порванный. Понтусу ногу распороли, а он смеялся, когда его несли на носилках… Боец.
- Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год.
- Полузащитник забил 22 гола и сделал 18 ассистов в 224 матчах.
- С командой он выиграл 6 трофеев.
Источник: «Российская газета»