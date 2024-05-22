Канчельскис жестко отреагировал на интервью Вернблума: «Негодяй, лицемер, пешка»

Андрею Канчельскису очень не понравились откровения Понтуса Вернблума про период карьеры в ЦСКА.

37-летний швед извинился за выступления в составе армейцев, раскритиковал клубную базу и повара, а также сравнил новость о переезде в Россию с извещением о смерти. Позднее он ограничил доступ к соцсетям из-за массовых оскорблений.

«Вообще непонятно, что сейчас творится в мире. Люди лицемерные, нет ничего святого у них.

Он негодяй, лицемер. Что ему скажут, то он и будет гавкать. Понтус – пешка, которой управляют. Пусть извиняется, что он вообще в футбол начал играть.

Почему он это не говорит? Негодяй он, ничего святого у него, слов нет у меня про него», – заявил Канчельскис.