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    • Канчельскис жестко отреагировал на интервью Вернблума: «Негодяй, лицемер, пешка»

    Канчельскис жестко отреагировал на интервью Вернблума: «Негодяй, лицемер, пешка»

    Андрею Канчельскису очень не понравились откровения Понтуса Вернблума про период карьеры в ЦСКА.

    37-летний швед извинился за выступления в составе армейцев, раскритиковал клубную базу и повара, а также сравнил новость о переезде в Россию с извещением о смерти. Позднее он ограничил доступ к соцсетям из-за массовых оскорблений.

    «Вообще непонятно, что сейчас творится в мире. Люди лицемерные, нет ничего святого у них.

    Он негодяй, лицемер. Что ему скажут, то он и будет гавкать. Понтус – пешка, которой управляют. Пусть извиняется, что он вообще в футбол начал играть.

    Почему он это не говорит? Негодяй он, ничего святого у него, слов нет у меня про него», – заявил Канчельскис.

    • Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год.
    • Полузащитник забил 22 гола и сделал 18 ассистов в 224 матчах.
    • С командой он выиграл 6 трофеев.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    fakeid
    1716332324
    страну - понятно. но клуб-то за что раскритиковал? который дал ему денег, каких он не видел, еврокубковый опыт и т.д. хотя, конечно. ничего особо-то он и не сказал, к мелочам клубным придрался. зачем и нафига - хз.
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