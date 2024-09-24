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    • Акинфеев оценил скандальные высказывания Вернблума про ЦСКА и Россию

    Акинфеев оценил скандальные высказывания Вернблума про ЦСКА и Россию

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал резонансное интервью экс-одноклубника Понтуса Вернблума.

    37-летний швед извинился за выступления в составе армейцев, раскритиковал клубную базу и повара, а также сравнил новость о переезде в Россию с извещением о смерти.

    – То, что недавно выдал Понтус – ты считаешь, это серьезно или троллинг?

    – На самом деле, мне-то какая разница, что он там выдает. У каждого своя жизнь, своя голова на плечах.

    Я думаю, может, там была неправильная интерпретация (его слов). Не думаю, что до такой степени он превратился в злодея.

    • Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год.
    • Полузащитник забил 22 гола и сделал 18 ассистов в 224 матчах.
    • С командой он выиграл 6 трофеев.

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    Источник: Sport24

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    24.09.2024 23:35
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    Комментарии (7)
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    The only one
    1727226376
    Акинфеев превращается в Акинфеевича?
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    evgevg13
    1727236286
    Хитрый пенсионер...
    Ответить
    Гор--google
    1727239938
    До сих пор видимо в кентах с ним.
    Ответить
    andr45
    1727247443
    Еще один истинный патриёт и враг России. Прошу любить и жаловать - ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ АКИНФЕЕВ) Галкин, Пугачева, Макаревич и прочие мрази тебе аплодируют, Игорек)
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    alp
    1727262258
    " да п # д о р ы они все!"
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