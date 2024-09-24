Акинфеев оценил скандальные высказывания Вернблума про ЦСКА и Россию

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал резонансное интервью экс-одноклубника Понтуса Вернблума.

37-летний швед извинился за выступления в составе армейцев, раскритиковал клубную базу и повара, а также сравнил новость о переезде в Россию с извещением о смерти.

– То, что недавно выдал Понтус – ты считаешь, это серьезно или троллинг?

– На самом деле, мне-то какая разница, что он там выдает. У каждого своя жизнь, своя голова на плечах.

Я думаю, может, там была неправильная интерпретация (его слов). Не думаю, что до такой степени он превратился в злодея.