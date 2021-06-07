Мухин: «Не нравится, когда сравнивают с Вернблумом. Не хочу, чтобы преувеличивали мои заслуги»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Максим Мухин высказался о сравнениях с экс-хавбеком столичного клуба Понтусом Вернблумом.

– Расстроился ли ты, что таким вышло прощание с «Локомотивом»? Когда пацаны праздновали, Кубок выставляли? Есть же и твоя заслуга. Ты круто отыграл весну.

– Нет, не моя заслуга, команды больше. Не так много я вклада внес. Больше команда постаралась, чем я.

– Тебе нравятся сравнения с Вернблумом?

– Нет, не люблю, когда меня захваливают. Не хочу, чтобы преувеличивали мои заслуги.

По информации Transfermarkt, трансфер Мухина обошелся ЦСКА в 170 тысяч евро.

Зарплата 19-летнего футболиста в ЦСКА составит 600 тысяч евро в год.

По информации «РБ-Спорт», ЦСКА увеличил зарплату Мухина в 30 раз.

Мухин: «Прошу не задавать вопросов про переход из «Локомотива» в ЦСКА»