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    Мухин: «Не нравится, когда сравнивают с Вернблумом. Не хочу, чтобы преувеличивали мои заслуги»

    Полузащитник ЦСКА и сборной России Максим Мухин высказался о сравнениях с экс-хавбеком столичного клуба Понтусом Вернблумом.

    – Расстроился ли ты, что таким вышло прощание с «Локомотивом»? Когда пацаны праздновали, Кубок выставляли? Есть же и твоя заслуга. Ты круто отыграл весну.

    – Нет, не моя заслуга, команды больше. Не так много я вклада внес. Больше команда постаралась, чем я.

    – Тебе нравятся сравнения с Вернблумом?

    – Нет, не люблю, когда меня захваливают. Не хочу, чтобы преувеличивали мои заслуги.

    • По информации Transfermarkt, трансфер Мухина обошелся ЦСКА в 170 тысяч евро.
    • Зарплата 19-летнего футболиста в ЦСКА составит 600 тысяч евро в год.
    • По информации «РБ-Спорт», ЦСКА увеличил зарплату Мухина в 30 раз.

    Мухин: «Прошу не задавать вопросов про переход из «Локомотива» в ЦСКА»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +14300

      JTherry 2 часа назад

      ничего себе "заслуги" - с костоломом Вернблумом сравнили...)

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      Рейтинг: +8647

      Вомбат 3 часа назад

      Молодец, а то еще памятна история как ни разу еще не сыгравшего толком за взрослую команду юнца один наш умный олигарх назвал (очевидно, по пьяни) "русским Месси". Давыдов поверил, и на этом его карьера закончилась.

      0
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      Рейтинг: +6913

      Alekxei Z. 6 часов назад

      Ещё ни одной игры за ЦСКА не сыграл , а что уже нашлись дураки которые с кем-то сравнивают ?
      Дебилизм зашкаливает !!!

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      Рейтинг: +517

      inzek 16 часов назад

      Верно, ты не Вернблум, ты крыса, которая сбежала.

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      Рейтинг: +18096

      vladimir-7 > inzek 9 часов назад

      А сбежавший А. Соболев, кто?

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      Рейтинг: +13032

      Dominator777 > vladimir-7 8 часов назад

      Судя по риторике оппонента Соболев - свинья!

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      Рейтинг: +18096

      vladimir-7 > Dominator777 7 часов назад

      Сначала, он предатель, а в конечном счете — свинья.

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      Рейтинг: +2802

      PAREVG. 17 часов назад

      Верно, ты не Вернблум, ты гораздо лучше, на судей и соперников не орешь и играешь не так грязно.

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