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    Мухин: «Прошу не задавать вопросов про переход из «Локомотива» в ЦСКА»

    Полузащитник сборной России Максим Мухин попросил не задавать вопросов про переход из «Локомотива» в ЦСКА.

    «Я понимаю, что вам интересна эта тема. Но мысли только о сборной, мы здесь работаем. Поэтому прошу не задавать вопросов про мой переход», – сказал Мухин.

    • По информации Transfermarkt, трансфер Мухина обошелся ЦСКА в 170 тысяч евро.
    • Зарплата 19-летнего футболиста в ЦСКА составит 600 тысяч евро в год.
    • По информации «РБ-Спорт», ЦСКА увеличил зарплату Мухина в 30 раз.

    Мухин: «Сделаю все, чтобы оправдать доверие ЦСКА»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6055

      серега кашин 31 минуту назад

      предложили больше денег , тем более это не миллионы вот и ушел в цска

      0
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      Рейтинг: +20475

      bset 43 минуты назад

      Правильный выбор - работать, а не языком трепать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12401

      Skull_Boy 48 минут назад

      Да тут все ясно, где в Локо ты не нужен был и все спускали на тормоза из-за еще одного года контракта, а ЦСКА быстро под суетился и оформил трансфер

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