Мухин: «Прошу не задавать вопросов про переход из «Локомотива» в ЦСКА»

Полузащитник сборной России Максим Мухин попросил не задавать вопросов про переход из «Локомотива» в ЦСКА.

«Я понимаю, что вам интересна эта тема. Но мысли только о сборной, мы здесь работаем. Поэтому прошу не задавать вопросов про мой переход», – сказал Мухин.

По информации Transfermarkt, трансфер Мухина обошелся ЦСКА в 170 тысяч евро.

Зарплата 19-летнего футболиста в ЦСКА составит 600 тысяч евро в год.

По информации «РБ-Спорт», ЦСКА увеличил зарплату Мухина в 30 раз.

Мухин: «Сделаю все, чтобы оправдать доверие ЦСКА»